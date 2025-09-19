Alles zu oe24VIP
Nach Penis-Eklat: Jetzt droht Stefan Raab Ärger
Beschwerde-Flut

Nach Penis-Eklat: Jetzt droht Stefan Raab Ärger

19.09.25, 10:41
Nach der geschmacklosen Nackt-Einlage gingen mehrere Beschwerden ein. 

In der dritten Ausgabe der „Stefan Raab Show“ sorgte der Entertainer am Mittwoch für einen Penis-Eklat. Raab ließ via Instagram abstimmen, ob der Künstler „Puppetry of the Penis“ verpixelt oder unverpixelt auftreten soll. Das Ergebnis war dabei eindeutig. Der Puppenspieler durfte vier Minuten lang seine Penis-Kunststücke unzensiert zeigen.

Verstoß gegen Jugendschutz

Für viele Zuschauer war das Ganze geschmacklos, nun könnte die Penis-Aktion auch Folgen haben. Bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM), zuständig für die Überwachung des RTL-Programms, gingen mehrere Beschwerden ein. „Wir prüfen nun im Rahmen unserer Zuständigkeit den Auftritt von ‹The Puppetry of the Penis› dahingehend, ob dieser einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags darstellt“, so Irena Schlesener von der NLM gegenüber der dpa.

Konkret geht es darum, ob die Sendung, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurde, entwicklungsbeeinträchtigende Elemente enthält. Eine Show um diese Sendezeit muss eigentlich für Zuschauer ab 12 Jahren geeignet sein.

