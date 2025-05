Simone verrät: "Richard Lugner war meine erste, große Liebe"

Rührende Worte bei Dancing Stars: Simone Lugner (43) sorgte am Freitag nicht nur mit ihrem Tanzauftritt für Aufsehen – sondern auch mit einem sehr persönlichen Geständnis.

Im Gespräch mit Moderator Andi Knoll sprach sie plötzlich offen über ihre Vergangenheit. Und über die wohl prägendste Beziehung ihres Lebens: die mit Richard Lugner (91).

„Ich war oft verliebt, aber es war nie die große Liebe“, sagte sie ehrlich. „Bei Richard war das anders – es ist gewachsen.“

Der Moment, in dem sie erkannte, dass da mehr war, kam völlig unerwartet: „Ich saß in einer Sitzung, war mit dem Kopf ganz woanders – ich hab an Richard gedacht und einfach vor mich hingegrinst. Da wusste ich: Das ist es!“

Auch wenn Richard Lugner nicht unbedingt als Inbegriff des Romantikers gilt, klingt bei Simone viel Wertschätzung durch: „Er war schon auch romantisch. Es gibt sicher romantischere Männer, aber er konnte romantisch sein.“