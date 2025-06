Die Starnacht-Saison 2025 beginnt im Burgenland.

Die Starnacht am Neusiedler See verspricht auch in diesem Jahr ein musikalisches Highlight zu werden. Moderiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl, wird die Veranstaltung ein beeindruckendes Line-up präsentieren.

Schlager-Urgestein Howard Carpendale, die dänische Sängerin Aura Dione, Singer-Songwriter Milow, auch im Duett mit Florence Arman, Francine Jordi, Thorsteinn Einarsson, der dieses Jahr sein 10-jähriges Bühnenjubiläum feiert, Semino Rossi, Josh., Petra Frey, das Ensemble von Saturday Night Fever, die Schick Sisters & Opus Band, Songcontest-Gewinner JJ, Amadeus-Preisträger Rian, Schlagersängerin Natalie Holzner, unsere Starnacht-Entdeckung Emma und Anna Maria Zimmermann, die ihr Starnacht-Debüt feiert, werden für beste Stimmung sorgen.