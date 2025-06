× Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag:

Katastrophen-Thriller »Deepwater Horizon« mit Wahlberg & Hudson.

Mike Williams arbeitet als Chefelektriker auf der Deepwater Horizon. Die Ölbohrplattform wurde von dem Multikonzern BP angemietet, um im Golf von Mexiko nach Öl zu forschen. Da man bereits 43 Tage in Verzug ist, beschweren sich die BP-Manager über weitere Sicherheitstests von Plattformchef Jimmy Harrell. Als plötzlich Bohrschlamm, Gas und Öl aus dem Bohrloch dringen, kommt es zur Katastrophe. Actionthriller von Peter Berg, mit Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson und John Malkovich.

Spannender Actionfilm »Encanto«

Die Madrigals sind eine ungewöhnliche Familie, die in den Bergen von Kolumbien im Dorf Encanto lebt. Jedes Familienmitglied beherrscht eine andere, zauberhafte Gabe. Nur Mirabel scheint keine magischen Fähigkeiten zu besitzen. Doch dann gerät die zauberhafte Welt von Encanto in Gefahr, und es stellt sich heraus, dass nur die ganz normale Mirabel in der Lage ist, ihre außergewöhnliche Familie und deren magische Welt zu retten.

Krimi-Reihe »Ein starkes Team: Sterben auf Probe«

Bevor Familienoberhaupt Bernhard Paulsen die Nachlassregelung mit Frau und Kindern besprechen kann, stirbt er _ und das Testament ist verschwunden. Das Team nimmt die Ermittlungen auf. Linett und Otto sind sich einig: Eines der Familienmitglieder muss der Mörder des wohlhabenden Bernhard Paulsen sein. Motiv: Habgier. Linett, Sebastian und Otto ermitteln in einem engen Familienkonstrukt.