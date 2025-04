× Top-Filme zu Ostern

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Sonntag.

Spannung: ORF-Premiere von »Tatort: Im Wahn«

Montag, 20.15 Uhr, ORF 2

Im Schutz einer dichten Menschenmasse tötet ein Messerstecher in Hannover zwei Menschen. Die überregional einberufene Ermittlungsgruppe, zu der auch die beiden Hauptkommissare Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) gehören, steht vor einer schweren Aufgabe: Es gibt keine Spur des Täters – und es besteht die Gefahr, dass er erneut zuschlägt.

Um mögliche Anhaltspunkte zu gewinnen, wird entschieden, die neuartige Software KROISOS anzuwenden. Das Programm präsentiert nach einer umfassenden Daten-Analyse schnell einen wahrscheinlichen Täter: den psychisch kranken René Kowalski (Mirco Kreibich). Dessen Schwester Nora (Maria Dragus) hält es jedoch für ausgeschlossen, dass ihr Bruder der Täter ist. Auch Falke bleibt skeptisch. Da geschieht eine weitere Tat, die mit der ersten beinahe identisch ist und alle Gewissheiten umstößt.

Spannung: Packendes Actionspektakel »Ambulance«

Sonntag, 21.20 Uhr, ORF 1

Will Sharp braucht dringend Geld, um seiner kranken Frau eine lebensrettende Operation bezahlen zu können. Hilfesuchend wendet er sich an seinen kriminellen Adoptivbruder Danny. Dieser heuert ihn für seinen geplanten Überfall der Federal Bank in L.A. an, bei dem eine Beute in Millionenhöhe winkt. Der Coup läuft jedoch schief. Auf der Flucht kapern Will und Danny einen Rettungswagen, in dem sich ein schwer verletzter Cop und die Sanitäterin Cam befinden. Die Polizei eröffnet eine atemberaubende Hetzjagd durch Los Angeles.

Fantasy-Film aus dem Marvel-Universum: »Etermals«

Sonntag, 20.15 Uhr, PRO 7

Die Eternals sind unsterbliche Außerirdische mit übernatürlichen Kräften, die seit sieben Jahrtausenden auf der Erde leben. Ihre Aufgabe ist es, die Menschheit vor den gefährlichen Deviants zu schützen. Als ihre Erzfeinde nach Jahrhunderten plötzlich zurückkehren und für Unruhe sorgen, stehen die Superhelden vor der Herausforderung, die Welt zu retten.

Hauptabendprogramm am Ostersonntag

ORF 1: 20.15 Uhr: 21.20 Uhr: Ambulance



ORF 2, 20.15 Uhr: ORF-Premiere: Das Traumschiff



ORF 3: 20.15 Uhr Erlebnis Bühne: Wien grüßt Triest - Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker



Servus TV, 20.15 Uhr: Titanic



RTL, 20.15 Uhr: Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche



RTL 2, 20.15 Uhr: Das Leben des Brian



Sat1, 20.15 Uhr: Uncharted



PRO 720.15 Uhr: Eternals



Kabel 120.15 Uhr: Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall



VOX, 20.15 Uhr: Men in Black II



SIXX, 20.15 Uhr: Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen



ZDF, 20.15 Uhr: Das Traumschiff



MDR20.15 Uhr: Legenden - Ein Abend für Winfried Glatzeder



Arte 20.15 Uhr: Cleopatra



3Sat20.15 Uhr: Das Gewand



BR20.15 Uhr: Komödienstadel: 1001 Nacht in Tegernbrunn



Das Erste20.15 Uhr: Tatort: Abbruchkante



SWR, 20.15 Uhr: Wer hätt au des denkt... Hannes und der Bürgermeister SKETCHE