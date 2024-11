Trauer um TV-Legende: Österreichs Fernseh-Ikone Peter Nidetzky verstorben

Mit dem Tod von Peter Nidetzky hat der österreichische Fernsehjournalismus eine prägende Persönlichkeit verloren.

Der am 5. Juni 1940 in Wien geborene Journalist wurde 84 Jahre alt und hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis. Besonders bekannt wurde er durch seine langjährige Mitarbeit bei der Kriminalsendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Als Leiter des Wiener Studios trug Nidetzky wesentlich zur Verbrechensaufklärung bei und prägte die Sendung in Österreich mit seiner ruhigen und bestimmten Art, die ihm großes Ansehen einbrachte.

Ein herausragender Moment in Nidetzkys Karriere war seine Rolle als Co-Moderator bei der Live-Übertragung der ersten Mondlandung 1969, ein historisches Ereignis, das er für die ORF-Zuschauer mitgestaltete. Auch leitete er über viele Jahre den Teletext des ORF und setzte so neue Maßstäbe in der österreichischen Medienlandschaft. Seine vielseitige Tätigkeit und sein Engagement machten ihn zu einer Schlüsselfigur im Fernsehen.

Nehammers Schwiegervater

Peter Nidetzkys Einfluss reichte jedoch über den Journalismus hinaus, vor allem in den österreichischen Reitsport. Er war bis 2001 Präsident des Landesfachverbandes für Reiten und Fahren in Niederösterreich und engagierte sich als Bundesreferent für das Springreiten im Bundesfachverband FENA. Seine Liebe und Hingabe zum Pferdesport machten ihn auch dort zu einer geschätzten Persönlichkeit, die über viele Jahre aktiv zur Entwicklung des Sports beitrug.

Persönliche Trauer in der Kanzlerfamilie: Nidetzkys Tochter Katharina ist mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verheiratet. Ein Sondierungstreffen zwischen ÖVP und SPÖ, welches für Montagnachmittag geplant war, wurde auf Dienstag verschoben. Das Sechs-Augen-Gespräch mit Nehammer, SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger soll jedoch planmäßig stattfinden. Auch die Angelobung von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) durch Nehammer findet statt, heißt es aus dem Kanzleramt gegenüber oe24. Der Bundeskanzler vertritt aktuell Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der sich von einer Bandscheiben-Operation erholt.