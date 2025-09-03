TV-Hammer: Aus für ORF-Show "Willkommen Österreich"

Die Kultsendung „Willkommen Österreich“ steht vor dem Aus. Nach zwei weiteren Jahren soll Schluss sein, kündigte Moderator Dirk Stermann im Interview mit der „Presse“ an.

„Ich glaube, dass wir jetzt noch zwei Jahre weitermachen, es sind dann 20 Jahre. In welcher Konstellation es weitergehen kann, weiß ich nicht. Aber wir hören in zwei Jahren auf“, erklärte der 58-Jährige.

Seit Mai 2007 prägen Stermann und Christoph Grissemann die ORF-Late-Night-Show. Das Duo lädt seither prominente Gäste ins Studio, das wie der Titel an die ehemalige Vorabendsendung „Willkommen Österreich“ erinnert. Mit ihrer Mischung aus bissigen Interviews, ironischer Schlagabtausch und satirischen Einspielern erarbeitete sich die Sendung über die Jahre Kultstatus – vor allem bei einem jüngeren Publikum, das sonst eher selten ORF-Unterhaltung einschaltet.

Maschek, Klien & legendäre Gäste

Auch die Rubriken machten „Willkommen Österreich“ unverwechselbar. Das Satire-Duo „maschek“ vertonte regelmäßig aktuelle TV-Clips neu, Peter Klien sorgte mit bissigen Reportagen für Aufsehen. Immer wieder gab es zudem musikalische Gäste, die der Show ihren ganz eigenen Live-Charakter verliehen.

Mit dem angekündigten Ende nach zwei Jahrzehnten verliert der ORF eine seiner langlebigsten und erfolgreichsten Unterhaltungsmarken. Ob es eine Nachfolgesendung geben wird oder das Moderatoren-Duo in einer anderen Form weitermacht, ist noch offen. Sicher ist nur: