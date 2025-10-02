Ursula Strauss ermittelt wieder: Packende neue Krimireihe „Tirolerblut“

In Inssbruck entsteht mit „Tirolerblut“ eine neue Krimireihe, in der Ursula Strauss als Chefinspektorin ermittelt – und dabei auch die Dynamik einer Polizistenfamilie im Mittelpunkt steht

Noch bis zum 18. November laufen die Dreharbeiten für die neue Donnerstagskrimireihe „Tirolerblut“. Mit Ursula Strauss, 51, steht eine der bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs vor der Kamera. Sie verkörpert Chefinspektorin Fanny Gruber, die als beste Ermittlerin Innsbrucks gilt. Der familiäre Kern macht den besonderen Reiz der Reihe aus. Drei Generationen Gruber leben auf dem Gruberhof in den Tiroler Alpen – und alle haben sich dem Polizeidienst verschrieben. Großvater Hannes (Sven-Eric Bechtolf, 67) ist pensioniert, Tochter Fanny (Strauss) führt als Ermittlerin, Enkel Tobi (Noah L. Perktold, geb. 1995) tritt in ihre Fußstapfen. Auch Fannys Tochter Anna (Allegra Tinnefeld, 20) und Ex-Mann Günther (Kai Ivo Baulitz, 54) gehören zur Familiengeschichte.

"Tirolerblut" © ARD Degeto Film/ORF/filmpool fiction

Erster Fall: "Im kalten Wasser"

Der erste Film rückt Tobi in den Mittelpunkt. Bei einem Einsatz gegen einen gewalttätigen Familienvater eskaliert die Situation – ein Schuss fällt, ein Mann wird schwer verletzt, ein Hund getötet. Als die Ehefrau Nadine (Marlene Hauser, 29) plötzlich gegen Tobi aussagt, gerät er in Bedrängnis. Mutter Fanny beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und riskiert damit ihre Karriere.

Zweiter Fall: "Ein tiefer Fall"

Im zweiten Film steht Tochter Anna im Fokus. Nach einer Weltreise kehrt sie nach Tirol zurück – und wird in den Fall um ihre verstorbene Freundin Clara verwickelt. Parallel dazu erschüttert die Entführung von Emily (Julia Novohradsky, geb. 2001), Tochter eines mächtigen Immobilienmanagers (Cornelius Obonya, 56), die Region. Die Ermittlungen führen Fanny Gruber zu dubiosen Geschäften – und einem möglichen Zusammenhang mit Claras Tod.

Produktion mit Starbesetzung

"Tirolerblut" © ARD Degeto Film/ORF/filmpool fiction

Die Filme entstehen unter der Regie von Matthias Tiefenbacher nach Drehbüchern des Grimme-Preisträgers Christian Jeltsch. Gedreht wird in Tirol und Wien, an Originalschauplätzen. Mit Spannung erwartet wird nicht nur die Auflösung der Kriminalfälle, sondern auch das Zusammenspiel der Familiengenerationen im Krimi-Kontext.