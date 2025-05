× Volksmusik: »Franz Posch live aus Kärnten: Mei liabste Weis«

Musikshow: Live aus dem Dorfwirt Schönleitn am Faaker See.

Am 10. Mai begibt sich Franz Posch mit der Volksmusikwunschsendung "Mei liabste Weis" nach Kärnten. Im Dorfwirt Schönleitn am Faaker See spielen vier Musikgruppen auf: FaakerSeeKlang: Der gemischte Chor, der 1950 gegründet wurde, hat alte und neue Kärntner Lieder im Repertoire; Quartett Oisternix: Vier junge Sängerinnen und Sänger; 5er-Gspan: Fünf junge Musiker, die sich unglaublich gut verstehen.

Typisch für Kärnten ist nicht nur der Gesang, auch schwungvolle Stückln gehören zum Bundesland. Die Kärntner Kirchtagsmusi spielt Polka und Walzer, die zum Tanzen einladen.