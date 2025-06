Wegen Song Contest: ORF streicht jetzt DIESE Show

Angesichts des Eurovision Song Contests soll das Event nun nicht diesen Herbst umgesetzt werden

Die Blasmusik wird abgeblasen - für heuer. Angesichts des Eurovision Song Contests 2026, der den ORF bereits jetzt in Beschlag nimmt, wird die für Herbst geplante "Große Chance der Blasmusik" verschoben. So soll das blasmusikalische Großereignis erst nach dem ESC 2026 abgehalten werden. "Wir haben große Lust drauf, diesen Event umzusetzen - aber zu einem Zeitpunkt, an dem wir ihm den Rahmen bieten können, den er verdient!", betonte Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

Auch Dancing Stars pausieren

Wegen des ESC gibt es im kommenden Jahr auch keine neue Dancing Stars Staffel. Der Grund sind Ausgaben und Logistik für die Austragung vom Song Contest. Denn der Aufwand für den ESC ist enorm. Alleine der Aufbau der Mega-Bühne dauert 40 Tage - dazu kommt das Personal, eine Redaktion, die Betreuung der insgesamt 30 Nationen, die antreten.

Wie es bereits 2015 der Fall war, nachdem Conchita für Österreich gewann, wird kommendes Jahr also auch diese Einsparung vorgenommen. Und das, obwohl die beliebte Tanzshow gute Quoten bringt. ORF-Chef Weißmann betont, dass die ESC-Ausstrahlung Priorität habe.