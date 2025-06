SHOW: Volksmusikalische Unterhaltung in Kärnten

Die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers treffen sich wieder beim „Wenn die Musi spielt - Sommer Open Air 2025“ in Bad Kleinkirchheim/St. Oswald, das in diesem Jahr bereits zum 30. Mal stattfindet. Marco Ventre und Stefanie Hertel führen wieder durch den Festival-Abend in den Nockbergen.

© Hersteller ×

Mit dabei sind: Adriana, Sara de Blue, Beatrix Turin, Alpenrebellen, Die Amigos, Andy Borg, Die Edlseer, Die Grubertaler, Hansi Hinterseer, Meilenstein, Die Nockis, Denis Novato und seine Italkryner, Marc Pircher, Kerstin Schmidt, Simone, Die Südsteirer, Matty Valentino & Kasermandl Duo, Anna-Carina Woitschack, Die Jungen Zillertaler und Sarah Zucker