× Vergewaltigungs-Drama um Sarkissova: Die geheimen Hintergründe

Große Sorge: "Leben ruiniert, vergewaltigt!" – Sarkissova postet Hilfeschrei.

Große Aufregung um ORF-Dancing Star-Ikone Karina Sarkissova, seit sie gestern auf einem Instagram-Posting einen Hilfeschrei veröffentlicht hat: "Ich wurde vergewaltigt und geschlagen, Operation nötig von Verletzung dieser Vergewaltigung."

Weiters schrieb sie: "Bis aufs Letzte bestohlen, Geld und Karten gestohlen, allein mit meinem Sohn gelassen ohne jegliche Hilfe, bin jetzt obdachlos. Bitte um Hilfe, liebe Fans und Freunde – mein Leben ist ruiniert."

© Screenshot/Instagram ×

Karina Sarkissova ist – so wie schon seit Monaten – abgetaucht, nicht erreichbar. Doch ihre engsten Freunde und Bekannten erzählen, was hinter diesem verzweifelten Hilferuf steckt. Welches grauenvolle Geheimnis Karina Sarkissova hier zum ersten Mal öffentlich gemacht hat.

Toxische Liebes-Beziehung mit deutschem Medien-Manager endet fatal

Karina Sarkissova soll sich schon in ihrer Zeit bei ORF-Dancing Stars in einen bekannten deutschen Medien-Manager verliebt haben.

Für ihn gab sie ihre gesamte berufliche Karriere auf, brach ihre Zelte sowohl in Wien als auch an der Oper in Budapest, wo sie Prima Ballerina war, ab. Und zog mit ihrem kleinen Sohn zu ihrem Medien-Manager nach Köln.

Seit dem Beginn ihrer Beziehung zum deutschen Medien-Manager tauchte Karina Sarkissova völlig aus dem öffentlichen Leben ab – lebte nur noch in Köln für ihre „große Liebe“.

Doch aus der anfangs großen Liebe wurde bald ein fatales Beziehungs-Drama. Der Medien-Manager wollte sie angeblich völlig kontrollieren und „besitzen“.

Als Sarkissova dann den Sex mit ihm nicht mehr wollte, schritt ihr neuer Mann – angeblich – zu brutalen Prügel-Orgien und soll sie dann sogar – behauptet Sarkissova – mehrfach vergewaltigt haben, darunter zumindest einmal so brutal, dass sie sich in Spitals-Behandlung begeben musste.

Ihre große Liebe sperrte ihr alle Konten, alle Kreditkarten und warf sie schließlich aus der Wohnung

Laut den Angaben von Sarkissova gegenüber Freunden wurde ihr Leben dann zur Hölle. Ihr Partner sperrte ihr zuerst alle finanziellen Zuwendungen – Sarkissova hatte ihre ganze Karriere aufgegeben und nur mehr für ihn gelebt -, dann alle Konten, schließlich auch alle Kreditkarten.

Er nahm ihr das Auto, angeblich auch alle Möbel und Kleider weg – und ließ sie dann – nach Sarkissovas Angaben – aus der gemeinsamen Wohnung in Köln delogieren.

Seither hat Sarkissova kein Geld, keine Kreditkarten, kein Auto und zuletzt auch keine Wohnung mehr.

Sie leidet angeblich unter dem Trauma der Vergewaltigung, bei der sie so schwere Verletzungen erlitten habe, dass eine Operation nötig sei, die sie sich jetzt nicht mehr leisten kann.

Sie hat angeblich nicht einmal mehr Geld für das Handy und für Essen für ihren Sohn.

Völlig offen ist, wie es nach diesem Hilferuf auf Instagram jetzt mit Karina Sarkissova weiter geht.

Hat sie gegen ihren Ex-Mann Anzeige erstattet? Klagt sie auf Scheidung? Wovon lebt sie jetzt ? Kommt sie zurück nach Österreich?

Selbst Karinas engste Freunde haben derzeit keinen Kontakt mehr zu ihr. Die Prima Ballerina ist untergetaucht – und bittet dringend um Hilfe.