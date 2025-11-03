Alles zu oe24VIP
meghan
Heißes Wasser

„Wohltuendes Getränk“: Meghans Rezeptidee erntet Spott

03.11.25, 17:22
Teure Lifestyle-Marke, große Geste – und ein riesiger Aufreger: Meghan Markle präsentiert auf Instagram ein „festliches Heißgetränk“. Das Ergebnis? Statt Hot Toddy serviert die Herzogin laut Netz bloß ein Aroma-Wasser. Und das Internet rastet aus. 

Die 44-jährige Herzogin von Sussex wollte mit einer winterlichen Rezeptidee punkten – und löste stattdessen Hohn aus. In einem Video kocht Meghan Wasser, gibt ihr neues Mulling-Spice-Set hinein, rührt Honig dazu und garniert mit Zitrone und Zimt. Ein „wohltuendes Getränk“, so die Idee – ohne Alkohol „besonders beruhigend“.

"Madame Fake-It-Till-You-Make-It“

Doch online herrscht blanke Belustigung. Nutzer sprechen von „mulled water“ (zu Deutsch: heißes Wasser), „Raumerfrischer im Becher“ und vergleichen das Ganze mit Makler-Tricks, die Häuser gut riechen lassen. Ein Kommentar: „Sie macht einen Simmer-Pot und gießt ihn Gästen ein.“ Ein anderer spottet: „Madame Fake-It-Till-You-Make-It.“

Meghan und die Küchen-Pannen

Auch frühere Küchen-Pannen flammten auf: falsch gehaltene Einmachzange, Pasta-Skandal („Nudeln in drei Tassen Wasser“), käsiger „Nudel“-Begriff und Diskussionen um angeblich falsch gelagerte Hähnchenteile. Für viele Briten jetzt aber ist der „mulled-water-Vorfall“ jetzt die absolute Krönung.

