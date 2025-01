× Taschentuch mitgewaschen? Mit diesen Tricks werden Sie die Fussel schnell los

Es ist wohl jedem schon passiert: Man vergisst ein Taschentuch in der Hosentasche und schon landet es versehentlich in der Waschmaschine. Das Ergebnis? Eine Wäscheladung voller weißer Fussel! Doch keine Sorge – mit diesen Tricks entfernen Sie die unerwünschten Überbleibsel im Handumdrehen.

Besonders im Winter, während der Erkältungssaison, kann es schnell einmal passieren, dass ein Taschentuch in der Hosentasche zurückbleibt. Wenn es in der Waschmaschine mitgewaschen wird, kann das schnell zur Sauerei werden, denn die weißen Fussel sind überall verteilt und lassen sich nur mühsam von der Kleidung entfernen. Die gute Nachricht: Mit einfachen Hausmitteln lassen sich die Rückstände im Nu entfernen.



Klebeband

Klebeband ist wohl in so gut wie jedem Haushalt vorhanden und das perfekte Mittel, um nervige Fussel zu entfernen. Wickeln Sie dazu einfach ein Stück Klebeband um Ihre Hand, die klebrige Seite nach außen, und tupfen Sie damit über die betroffenen Stellen. So lassen sich die Taschentuch-Reste großflächig und zeitsparend entfernen. Am besten ist es, die Kleidungsstücke vorher einmal gut auszuschütteln. So geht es noch schneller.

Fusselrolle

© Getty Images ×

Wenn noch einzelne Fusseln übrig bleiben, greifen Sie am besten zur Fusselrolle. Diese ist besonders nützlich bei empfindlichen Stoffen oder schwer erreichbaren Stellen. Arbeiten Sie in sanften, gleichmäßigen Bewegungen, um die Fasern der Kleidung nicht zu beschädigen.

Wäschetrockner

Wenn Sie einen Trockner besitzen, kann das ein praktischer Helfer sein. Laden Sie die betroffene Wäsche in den Trockner und lassen Sie sie einmal durchlaufen. Die Fusseln werden durch die Wärme hart und lösen sich aufgrund der ständigen Bewegung außerdem von den Textilien. Der Luftstrom des Trockners löst die meisten Fussel und transportiert sie in das Flusensieb. Wichtig: Reinigen Sie das Flusensieb nach dem Trocknen gründlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Mikrofasertuch

Auch ein feuchtes Mikrofasertuch kann Wunder wirken, um die Fusseln zu entfernen. Wischen Sie damit sanft über die Kleidung, um sowohl Fusseln als auch elektrostatische Aufladung zu reduzieren. Zudem hinterlässt das Tuch keine Rückstände und eignet sich für alle Stoffarten.

Zum Abschluss: Die Trommel auswischen

© Getty Images ×

Vergessen Sie nicht, die Trommel der Waschmaschine gründlich zu reinigen, bevor Sie die nächste Ladung starten. Verwenden Sie dafür ein feuchtes Mikrofasertuch, um Taschentuchreste und Fusseln zu entfernen. So vermeiden Sie, dass die nächste Wäsche ebenfalls betroffen ist.