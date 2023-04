× Vossen x Veganista: Kunterbunte Towel-Kollektion

Das burgenländische Traditionsunternehmen Vossen und die Wiener Eismacherinnen Veganista haben unter dem Namen „VOSSEN x VEGANISTA“ gemeinsam eine flauschige Hand- und Strandtuch- Kollektion herausgebracht.

Doch was haben die hochwertigen Frottierprodukte von VOSSEN und das ehrlich-herrliche Eis von Veganista gemeinsam? Beide sind zu 100% vegan, Made in Austria und so bunt wie das Leben.

Farbenfrohes Heimspiel

Die farbenfrohen Textilien werden selbstverständlich regional, fair und gänzlich ohne tierische Inhaltsstoffe produziert und sind trotzdem sanft zur Haut. Erhältlich sind die hochwertigen Tücher in den appetitlichen Farbtönen blaues „Eis Date“, hellgrünes „Nougat me Good“, rotes „Strawberrytella“ und violettes „Kiss the Cookie“, inspiriert von den Veganista Eissorten. Die passenden Eissorten gibt es natürlich auch zu kaufen!

© PR ×

Während sich die flauschige Hand- und Strandtuch-Kollektion einfarbig in den kräftigen Farben Blau, Grün, Rot und Violett zeigt, sind die wohltuenden Hamam-Tücher in den gleichen Farbtönen mit dem ikonischen V für Veganista geschmückt: Geometrische Elemente und zarte Streifen verleihen den Träumen aus Frottee eine kreative und unverkennbare Note.

© PR ×

Die neue „VOSSEN x VEGANISTA“ Kollektion ist ab sofort online unter vossen.com erhältlich.