Alle Highlights: Das war der Vienna Design District 2024

Die Designschau in der Wiener Hofburg war ein Riesenerfolg. Bereits am Eröffnungsabend konnte die hochkarätige Veranstaltung fast 3.000 geladene Gäste begrüßen.

Vom 4. bis 6. Oktober verwandelte sich die Wiener Hofburg in einen Tempel für Design, Kunst und Möbel. Rund 250 nationale und internationale Aussteller präsentierten die neuesten Trends aus den Bereichen Interior, Immobilien, Lifestyle und Technologie. Besonders im Fokus standen zwei Sonderausstellungen zu den Themen Fashion & Accessories sowie Circular Design & Nachhaltigkeit, die sowohl luxuriöse als auch umweltfreundliche Designansätze beleuchteten. Das Event war ein zentraler Treffpunkt für Designliebhaber, Fachleute und Interessierte und machte Wien zum Hotspot für innovative Wohn- und Lifestyle-Ideen im Jahr 2024.

„Der Erfolg dieses Wochenendes ist der Beweis dafür, welchen Stellenwert Design in unserer Gesellschaft hat“, sind Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch überzeugt. © Design District ×

Design Guide

Am Freitag, dem 4. Oktober, präsentierten Autorin Anna M. Del Medico und Herausgeber Michael Stein den neuen Möbel & Design Guide 2025 im Rahmen des Design Districts in der Wiener Hofburg. In der mittlerweile 19. Ausgabe bietet der Premium-Guide einen informativen Überblick über die Welt des Designs und die kreative Einrichtungslandschaft Österreichs. Neun Kapitel widmen sich zentralen Themen des Wohnens und stellen innovative Ideen sowie spannende Neuerungen vor. Redaktionelle Beiträge beleuchten aktuelle Trends, wie im Kapitel Möbel & Design, das sich mit Kleinmöbeln beschäftigt. Beistelltische, Hocker, Kommoden und Couchtische können dabei zu echten Lieblingsstücken werden.

V.l.n.r.: Viktoria Lohn (Mood Einrichtung & Planung), Michael Stein (Herausgeber medianet), Nina Band (Mood), Anna M. Del Medico (Autorin) © Juhasz/Vienna Design Dsitrict ×

Raumausstattung

In diesem Kapitel wird die beeindruckende Farbenvielfalt thematisiert, die in diesem Designjahr bei Textilien, Teppichen und Tapeten zu beobachten ist. Es wird auch erörtert, wie smarte Küchen im hektischen Alltag helfen, wie man im Schlafzimmer zu einem perfekten, regenerativen Rückzugsort gelangt, welche Trends in Bädern und der Outdoor-Einrichtung herrschen und worauf bei Licht und Leuchten sowie bei Tischkultur zu achten ist. Zudem wird betrachtet, was derzeit im Bereich Multimedia angesagt ist.

Der Vienna Design District 2024 war ein Fest für alle Sinne. © Design District ×

Das Herzstück des Guides bildet das Verzeichnis der besten Designshops und exklusivsten Einrichtungshäuser. Unternehmen und Persönlichkeiten, die mit außergewöhnlichen Leistungen die österreichische Einrichtungslandschaft prägen, wurden mit den Möbel & Design Guide-Awards 2025 ausgezeichnet. Diese begehrten und anerkannten Auszeichnungen wurden in insgesamt neun Kategorien und vier Sonderpreisen bereits zum elften Mal verliehen.

Alle im Möbel & Design Guide aufgeführten Unternehmen zeichnen sich durch besondere und qualitativ hochwertige Produkte, fundierte Beratung und hohe Kundenzufriedenheit aus.