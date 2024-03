× Die schönsten Osterdeko-Trends 2024

Der Frühling steht vor der Tür und damit auch eines der beliebtesten Feste für Groß und Klein - Ostern. Höchste Zeit also, sich auch in den eigenen vier Wänden auf das Fest einzustimmen. Was Sie dieses Jahr in Sachen Ostertrends erwartet, verraten wir hier.

Ostern ist dieses Jahr außergewöhnlich früh. Der Ostersonntag fällt bereits auf den 31. März. Wir haben die Osterdekotrends schon einmal genauer unter die Lupe genommen und eines steht fest: Ostern 2024 wird schillernd, bunt und frisch! Die Osterdeko-Trends 2024 Osterdeko aus Naturmaterialien © Tschibo / PR × Lesen Sie auch Kunst auf dem Boden: Die Teppich-Trends 2024 Auch unser Fußboden darf extravagant sein. Mit edlen Teppichen oder spannenden Steinfliesen zaubern Sie sich Ihr persönliches Wohnparadies.

Diese 5 Tipps lassen jede Wohnung luxuriös aussehen Wer in einer Wohnung leben möchte, die hochwertig aussieht, muss nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Mit den richtigen Deko-Tipps sieht die Wohnung luxuriös aus, ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

Interior Must-Haves für ein gemütliches Zuhause Handwerkskunst, dunkles Holz, Upcycling und Stickereien sind dieses Jahr angesagt und verleihen Ihrem Heim einen gemütlichen Touch. Besonders zu Ostern neigen wir dazu, die Natur ins Haus zu holen. Alles, was Sie aus Papier, Blüten, Zweigen, Eiern und Eierkartons basteln können, ist immer ein Hingucker zum Osterfest - und nachhaltig noch dazu! Accessoires im Hasen-Design © Getty Images × Geschmückt wird dieses Jahr mit klassischen Ostersymbolen wie Osterhasen und Ostereier, egal ob hängend, stehend oder liegend, ob aus Glas, Holz oder Metall. Mit Bunny-Deko in allen möglichen Formen sowie mit verspielten Möbeln mit Hasenohren liegen Sie genau richtig. Besonders im Flur, im Wohnbereich oder in der Küche sind die niedlichen Hasen in Form von Leuchten & Co. eine echte Bereicherung! Farbiges Glas Laute Farben heben die Laune sofort und das ist genau das, wonach wir uns nach einem langen, grauen Winter sehen. Der große Vorteil dabei? Deko-Objekte aus transparentem, farbigem Glas sind weitaus zurückhaltender als die intensivere, deckende Variante, und doch bringen sie einen Hauch von Farbe mit sich. Wählt man einen frischen Ton, wie etwa ein helles Gelb, ein sanftes Pfirsich oder ein zartes Lavendel, so ist die Frühlingslaune zu Ostern vorprogrammiert. Chrom-Elemente Elemente aus Stahl und Chrom liegen 2024 im Trend und auch zu Ostern schmücken sie den Tisch. Glänzende Karaffen, trendige Eierbecher oder filigrane Anhänger sind ein echter Hingucker und auch nach Ostern eine stilvolle Ergänzung. Farbenfrohe Stabkerzen Besonders easy können Sie den Dopamin-Effekt mit Kerzen-Deko umsetzen. Stabkerzen in knalligen Farben, wie Pink, Lila und Orange sorgen dafür, dass Ostern 2024 nicht nur zum Fest der Farben, sondern auch zum Fest der Freude werden kann. Dazu noch einen schönen Frühlingsstrauß und fertig ist die Tischdeko. DIY Osterdeko © Tschibo / PR × Kreativität und Nachhaltigkeit bilden das Herzstück der Osterdekoration 2024. Neben Klassikern wie Ostereier bemalen oder Osterkarten basteln, gibt es unzählige Möglichkeiten, kreativ zu werden. Ostereier aus Papier oder ein selbstgebasteltes Osternest sind tolle und einfache Ideen den Osterzauber in die eigenen vier Wände zu bringen.