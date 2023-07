× Gartenbewässerung: Tipps für die Sommerzeit

Wasser ist auch für die Pflanzen lebensnotwendig. Mit diesen Tipps überstehen Rasen und Blumen die Sommerzeit.

Ob im Garten oder auf dem Balkon: Ohne Wasser gedeihen die meisten Pflanzen nicht. Doch regelmäßig gießen kann bei großer Hitze oder in der Urlaubszeit zur echten Herausforderung werden.

Früh aufstehen

Der ideale Zeitpunkt zum Wässern des Gartens liegt in den frühen Morgenstunden, da es noch kühl ist und das Wasser bis Mittag gut aufgenommen wird. Langschläfer können auf Bewässerungssysteme zurückgreifen. Wer abends gießt, lockt Schnecken an und riskiert Pilzbefall an den Pflanzen, da sich die Feuchtigkeit im Boden und auf den Blättern lange hält.

Temperatur

Eine eiskalte Dusche an heißen Tagen ist für Pflanzen nicht so angenehm wie für uns. Ideal ist eine Wassertemperatur zwischen 20 und 22 °C. Ist das Wasser zu eisig, bedeutet das Stress für die Pflanzen. Liegt die Temperatur des Gießwassers über 25 °C, gelangt zu wenig Sauerstoff an die Pflanze und Schädlingsbefall wird begünstigt.

Regenwasser

Wenn möglich, ist es empfehlenswert, Regentonnen im Garten aufzustellen. Im Vergleich zu Leitungswasser weist Regenwasser einen neutralen ph-Wert auf und enthält weder Chlor noch Kalk. Auch die Anlage eines eigenen Gartenbrunnens hat Vorteile. Je nach Größe der Zisterne helfen Gießkanne, Regenfass oder Gartenpumpe, um an das Wasser zu gelangen.

Grüner Rasen

Zwar kommen Rasenflächen kurzzeitig auch ohne Wasser aus, doch wer seinen Rasen den ganzen Sommer und auch in Abwesenheit grün halten möchte, sollte ihn mit einem Rasensprenger ausgiebig bewässern. Für eine optimale Durchfeuchtung sollte der Rasensprenger mindestens 45 Minuten laufen.

Bewässerungssysteme

Ob für Rasen, Beete, Obstbäume oder Balkonpflanzen – für jeden Anspruch gibt es zahlreiche Systeme zur Bewässerung von einfach bis hoch-technologisiert. Wer seine Beete und Balkontöpfe in den Sommermonaten automatisch bewässern möchte, greift am besten auf Tropfschläuche zurück. Diese können je nach Bedarf verlegt und an Computer angeschlossen werden – auch mit wenig Aufwand und Kosten.

© Getty Images / Stockphoto ×

Rasenflächen punktgenau wässern: Kreis- oder Sektorenregner lassen sich nach Bedarf einstellen.

© GAP ×

Wer einen Brunnen im Garten hat, ist beim Gießen unabhängig von der Trinkwasserversorgung.

© Getty Images / Stockphoto ×

Teleskoprohre und Sprühstäbe für größere Beete.

© Getty Images ×

Gut für Pflanzen: Regenwasser ist pH-neutral und frei von Kalk.

© Getty Images / Stockphoto ×

Für jeden Garten gibt es das passende Set zur Bewässerung – mit Schlauch oder unsichtbar im Boden.

© GAP ×

Blumenkistl und Töpfe müssen öfters gegossen werden, da sich die Feuchtigkeit nicht lange hält.

© Shutterstock ×

Zum Bewässern von Balkonpflanzen gibt es im Gartenfachhandel Kugeln oder Kegel. Vor dem Urlaub testen!