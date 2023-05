× Die legendärste Villa in Saint Tropez: So wohnte Gunter Sachs

Das goldene Zeitalter der Côte d'Azur hatte viele legendäre Residenzen zu bieten. Eine davon war die sensationelle Villa von Gunter Sachs, der im edlen Fischerdort direkt am Meer residierte.

Milliardär, Opel-Erbe, Philanthrop und renommierter Kunstsammler Gunter Sachs gilt als eine der Legenden der 50er und 60er Jahre. Und wie so viele der ganz großen Größen, verbrachte auch Sachs seinen Sommer in seinem Luxus-Anwesen an der Côte d'Azur. Das authentische Fischerdorf Saint Tropez wurde ab den 1950er-Jahren zum Hotspot des Jetset. Prinzessin Diana, Kate Moss und Elton John zählten zu den Stars, die von Mai bis September an der Strandpromenade auf und ab gingen und ihre Yachten im Luxus-Hafen parkten.

Doch wenn die Route des Canebiers mal wieder von Paparazzi belagert wurde, fand Gunter Sachs in seiner berühmten Villa „Capilla“ Zuflucht. Wir werfen einen Blick in sein luxuriöses Anwesen.

Gunter Sachs: Das war sein Luxus-Anwesen

Das Anwesen gilt als eines der traumhaftesten Grundstücke in ganz Südfrankreich. Direkt am Strand von Salins gelegen, verfügt das Traumhaus nicht nur über einen phänomenalen Meerblick, sondern sogar einen privaten Meerzugang mit eigenem Strand - ein seltener Luxus, welcher selbst in Saint Tropez schwer zu toppen ist.

In der Villa „Capilla“ veranstaltete der als Playboy geltende Star rauschende Pool-Partys. Von Andy Warhol bis Ex-Frau Brigitte Bardot waren alle mit dabei. (Bardot hatte übrigens wenige Straßen weiter, ein ebenso sensationelles Anwesen.) Bewohnt hat Gunter Sachs seine Villa mit Frau(en) und Kindern. Sie verbrachten oft ganze Sommer in der Traum-Destination.

Das Sachs-Anwesen hatte zwei Pools, einen zum Meer ausgerichteten Garten und ein zweistöckiges Haus. Jedes der fünf Schlafzimmer verfügt über eine eigne Terrasse, ebenfalls mit Meerblick.

Farblich dominieren in dem großzügigen Domizil Naturtöne wie Braun, Beige, Weiß und Creme, die für ein ruhiges Ambiente sorgen und die Aussicht auf das weite blaue Meer zum Star der Villa machen. Heute befindet sich das Anwesen ebenfalls in privatem Besitz. Wer das nötige Kleingeld hat, kann die Villa ab 50.000 Euro sogar mieten.