Jennifer Anistons Luxus-Häuser

"Friends"-Ikone Jennifer Aniston hat ein gutes Händchen für Betongold: Ein kleiner Einblick in ihre Immobilien.

Hollywood-Star Jennifer Aniston (50) beweist einen guten Riecher für Immobilien, schon seit Beginn ihrer Karriere. Bereits ein Jahr nach der Eheschließung mit Brad Pitt kaufte das Paar ein Luxus-Anwesen in Beverly Hills. Dabei handelte es sich keineswegs um einen Neubau, sondern eine Architektur-Ikone von Edwin Wallace Neff aus dem Jahr 1924. Nach der Scheidung verkaufte die Ex-Eheleute das Haus und konnten damit das Doppelte der Investition erzielen: Um 28 Millionen Dollar wechselte die Immobilie die Besitzer. Ihr Bel-Air-Haus – in das sie nach der Scheidung zog – verkaufte sie 2011 um 38 Millionen Dollar.

Jennifer Anistons Montecito-Villen

2022 zog die Schauspielerin in einen Design-Tempel in Montecito – einer Nobelgegend in Los Angeles, wo sich Stars wie Ellen Degeneres, Gwyneth Paltrow oder Prinz Harry und Meghan niedergelassen haben. Es ist nicht ihr erstes Anwesen in diesem Stadtteil: Um kolportierte 14 Millionen Dollar kaufte sie Talk-Show-Host Oprah Winfrey ein Landhaus in Montecito ab. Nun wohnt Aniston in einer lichtdurchfluteten Villa mit vier Schlafzimmern und drei Bädern. Auf Instagram gewährt sie ihren Fans private Einblicke in ihre vier Wände.

Das Badezimmer

Jennifer Anistons Küche