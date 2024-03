Darum sollten Sie in der Karwoche keine Wäsche waschen

Achtung! Diese Dinge sollten nie in die Waschmaschine Handwäsche ist nicht nur mühsam, sondern erfordert auch viel Zeit. Die Waschmaschine nimmt uns eine Menge Arbeit ab. Aber Achtung, folgende Teile sollten Sie lieber von der Trommel fernhalten. Wir verraten, was auf keinen Fall in die Waschmaschine gehört.