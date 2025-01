× Neujahrsputz: Einfache Tricks für einen frischen Start ins neue Jahr

Das neue Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, um frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen. Ein gründlicher Neujahrsputz schafft nicht nur Ordnung, sondern legt auch den Grundstein für einen sauberen Start ins Jahr. Mit ein paar cleveren Tricks gelingt Ihnen das im Handumdrehen!

Gute Vorsätze und die frische Motivation zu Jahresbeginn: Im Jänner verspüren viele von uns das Bedürfnis, unser Zuhause auf Vordermann zu bringen und ihm ein kleines Update zu verpassen. Doch eine umfassende Aufräumaktion kann schnell überwältigend wirken. Mit diesen praktischen Tipps gelingt der Neujahrsputz effektiv und ganz ohne Stress.

Zuerst aufräumen, dann reinigen

Bevor der Staubwedel und der Wischmopp zum Einsatz kommen, ist Ordnung angesagt. Räumen Sie jede Ecke Ihres Zuhauses auf und bringen Sie Dinge dorthin zurück, wo sie hingehören. Alles, was keinen festen Platz hat, sollte einen bekommen – oder in den nächsten Abschnitt wandern: Ausmisten.

Ausmisten

© Getty Images ×

Das neue Jahr ist ideal, um Ballast abzuwerfen. Gehen Sie Schränke, Regale und Schubladen durch und entscheiden Sie, was bleiben darf und was weg kann. Eine einfache Regel: Alles, was Sie im letzten Jahr nicht benutzt haben, hat vermutlich keinen Platz mehr in Ihrem Leben. Spenden, verkaufen oder recyceln Sie die aussortierten Gegenstände – das schafft Raum für Neues.

Von oben nach unten reinigen

Nun geht es an den eigentlichen Putz. Beginnen Sie mit den Oberflächen, bevor Sie sich den Böden widmen. Staub wischen, saugen und feucht wischen sorgen für einen sichtbaren Unterschied. Hartnäckige Flecken oder schwer erreichbare Stellen können Sie mit speziellen Reinigern oder Dampfreinigern behandeln. Ihr Zuhause wird nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein sein.

Wohnraum neu dekorieren

© Getty Images ×

Nach dem gründlichen Reinigen ist der perfekte Moment, um dem Zuhause einen neuen Look zu verpassen. Ein paar geschmackvolle Dekoelemente, neue Kissenbezüge oder ein frisch gestrichener Akzent an der Wand können Wunder wirken. Mut zur Veränderung bringt frische Energie in die Räume und hebt die Stimmung.

Frischer Duft für das gewisse Extra

Zum Abschluss sorgt ein angenehmer Duft für das i-Tüpfelchen. Natürliche Raumdüfte wie ätherische Öle, Duftkerzen oder selbstgemachte Potpourris verbreiten eine wohltuende Atmosphäre. Ein Tipp: Zitronen- oder Lavendelduft sorgt für Frische und Entspannung.