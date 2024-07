Statt Klimaanlage: Diese Zimmerpflanzen kühlen Ihre Wohnung

Die Sommerhitze plagt derzeit viele nicht nur draußen, sondern auch Zuhause in den eigenen vier Wänden. Die gute Nachricht: Bestimmte Zimmerpflanzen können Abhilfe schaffen.

Der Sommer ist endlich da. Und wie! Temperaturen über 30 Grad sind bis in den Herbst keine Seltenheit. Doch wer in einer schlecht isolierten Dachgeschosswohnung schlafen muss oder an der Südseite eines Gebäudes wohnt, den erwischt es derzeit besonders schlimm: Die Hitze macht den Aufenthalt unerträglich. Oft schaffen Ventilatoren, eine Klimaanlage oder andere Hilfsmittel für etwas Abkühlung. Doch das Raumklima lässt sich auch durch eine natürliche Methode verbessern.

Zimmerpflanzen als natürliche Klimaanlagen

Pflanzen bringen nicht nur Grün in die Wohnung, sondern reinigen auch die Luft und erhöhen den Sauerstoffgehalt durch Fotosynthese. Sie geben bis zu 90 Prozent des Gießwassers wieder an ihre Umgebung ab, was die Luftfeuchtigkeit erhöht und für eine kühlende Wirkung sorgt. Besonders Pflanzen mit großen Blättern sind hierfür geeignet. Zwar ersetzen sie keine Ventilatoren oder Klimaanlage, können jedoch das Raumklima deutlich verbessern.

Diese Zimmerpflanzen eignen sich zur Luftbefeuchtung am besten

An heißen Sommertagen ist es drinnen fast noch unerträglicher als draußen. Diese Pflanzen schaffen ein angenehmeres Raumklima. © Getty Images ×

Nestfarn (Asplenium nidus)

Netzfarn ist eine anspruchslose Zimmerpflanze, die die Raumtemperatur senken kann. Die robuste und pflegeleichte Pflanze stammt aus den Tropen Asiens, Afrikas und Australiens. Sie bevorzugt Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius und einen hellen, windgeschützten Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Häufiges Gießen ist wichtig, aber Staunässe sollte vermieden werden.

Kolbenfaden (Aglaonema commutatum)

Der Kolbenfaden beeindruckt mit weiß-silbrig-gemaserten Blättern, die bis zu 30 Zentimeter lang werden können. Er bevorzugt einen warmen, nicht zu hellen Standort mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie zum Beispiel das Badezimmer. Die Erde sollte gleichmäßig feucht gehalten werden, ohne dass die Pflanze zu nass steht.

Bogenhanf (Sansevieria)

Bekannt als Schwiegermutterzunge, ist diese pflegeleichte Pflanze ideal für heiße Wohnungen in denen sich die Luft staut. Sie filtert Schadstoffe aus der Luft und verträgt Temperaturen bis 30 Grad Celsius. Zugluft sollte vermieden werden, und beim Gießen gilt: weniger ist mehr.

Gummibaum (Ficus elastica)

Der Gummibaum kühlt die Raumtemperatur mit seinen großen, kräftigen Blättern. Er bevorzugt Temperaturen ab 18 Grad Celsius, mäßiges Gießen und einen hellen Standort ohne Zugluft.

Birkenfeige (Ficus benjamina)

Diese Pflanze mit ihren vielen kleinen Blättern ist ideal für die Sommermonate. Um ihre kühlende Wirkung optimal in der Wohnung zu nutzen, sollte sie regelmäßig gegossen werden.

Palmen

Palmen bringen nicht nur optisch Sommerstimmung in die Wohnung, sondern kühlen auch effektiv die Raumtemperatur. Je größer die Blätter, desto mehr CO2 wird absorbiert und Sauerstoff produziert. Einige Palmenarten müssen täglich gegossen werden, bieten dafür aber eine angenehme Raumtemperatur.