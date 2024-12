Weihnachtsbaum richtig schmücken: Mit dieser Reihenfolge sind Sie am schnellsten

Es gibt wohl kaum etwas Gemütlicheres als den Moment, wenn der Weihnachtsbaum endlich im Wohnzimmer steht und darauf wartet, geschmückt zu werden. Aber wie geht man dabei eigentlich vor, damit er nicht nur ordentlich aussieht, sondern auch festlich? Diese Reihenfolge hat sich bewährt.

Zuerst sollte der Baum natürlich einmal gerade und stabil stehen. Wer schon mal einen Weihnachtsbaum hatte, der die Schieflage bevorzugt, weiß, wie wichtig das ist!

In dieser Reihenfolge sollten Sie den Weihnachtsbaum schmücken

1. Lichter zuerst – das Fundament des Baums

Das Wichtigste beim Schmücken ist definitiv das Licht. Denn ohne die funkelnden Lichter kann der Baum schnell etwas trist wirken. Am besten fängt man unten an, wickelt die Lichterkette spiralförmig nach oben und sorgt dafür, dass auch die tiefen Äste schön erleuchtet werden. Wer eine LED-Lichterkette benutzt, kann sich übrigens die Sorgen um heißes Drahtmaterial sparen – das ist sicherer, gerade bei einer ganzen Sammlung von Christbaumkugeln.

2. Die Kugeln - Der Klassiker

Nun kommen die Kugeln. Zuerst die großen Kugeln, die können ruhig weiter unten hängen, und dann die kleineren, die kommen eher nach oben. Das sorgt für ein ausgewogenes Bild. Wer auf selbstgemachte Dekorationen steht, kann hier auch personalisierte Anhänger oder Tannenzapfen einfügen – die bringen eine besonders individuelle Note.

3. Schleifen und größere Anhänger – das gewisse Extra

Jetzt ist es Zeit für die Schleifen und größeren Anhänger, die dem Baum noch mehr Charakter verleihen. Große, hübsche Schleifen aus festlichem Stoff oder besonders auffällige Anhänger können an den auffälligeren Stellen des Baumes platziert werden, damit sie richtig zur Geltung kommen. Diese Deko sorgt für den letzten Schliff und kann dem Baum das gewisse Etwas verleihen.

4. Girlanden und Lametta – der Glanz kommt früh

Hat man die Schleifen und Anhänger platziert, ist es an der Zeit, mit den Girlanden oder Lametta das gewisse Etwas zu verleihen. Am besten bringt man diese dekorativen Elemente an, bevor es an die Spitze geht. Die Girlanden werden locker, aber gleichmäßig von oben nach unten gehängt, und das Lametta am besten in einzelnen Strähnen über die Äste verteilt. Es sorgt für den festlichen Glanz und reflektiert die Lichter, ohne zu überladen zu wirken.

5. Stern oder Engel als Krönung

Ganz oben auf dem Baum gehört natürlich der Höhepunkt: der Stern oder Engel. Hier gibt es kein „richtig oder falsch“ – der Klassiker ist der Stern, aber auch ein hübscher Engel macht sich gut. Hauptsache, er sitzt sicher und rundet das Gesamtbild ab.

6. Der letzte Feinschliff

Ist der Baum dann vollständig geschmückt, wird noch ein bisschen geschaut, ob überall genug Lichter und Deko sind. Manchmal ist es gut, ein paar Details nachzujustieren, damit keine Stelle leer wirkt. Und – fertig!

Der Baum erstrahlt in all seinem Glanz, und der Weihnachtszauber kann beginnen.