"Viele Verluste": Madonna teilt rührendes Familienbild mit allen Kindern

Madonna teilte Montagabend besondere Aufnahmen auf Instagram, die private Einblicke in ihr Familienleben gaben, und schrieb dazu rührende Zeilen über Verluste und Todesfälle.

Rund um Thanksgiving kamen Promis und ihre Familien aus aller Welt zusammen, um das Beisammensein zu feiern – so auch bei Madonna, die das Festwochenende im Kreis ihrer engsten Vertrauten verbrachte. Auf Instagram gewährte die Queen of Pop ihren fast 20 Millionen Followern einen seltenen Blick in ihr Familienleben und ließ sie an einem ganz besonderen Moment teilhaben.

Familienschnappschüsse und emotionale Worte

In dem Post teilte die 66-Jährige mehrere Schnappschüsse, die sie zusammen mit ihrem Vater Tony und ihren sechs Kindern – Lourdes, Rocco, David, Mercy sowie den Zwillingen Stella und Estere – zeigten. Die seltenen Bilder dürften für ihre Fans eine große Überraschung darstellen. Sie zeigen die Familienmitglieder beim Shooting sowie Nahaufnahmen von Madonna und ihrem Vater. Auch die Familienhunde und -pferde durften mit aufs Bild.

Den Beitrag beschrieb die Sängerin als „Medizin für die Seele“. Doch hinter den fröhlichen Aufnahmen verbarg sich auch eine tiefe Trauer: Im Oktober hatte Madonna ihren Bruder Christopher (†63) verloren, nur wenige Wochen nachdem ihre Stiefmutter Joan (†81) nach kurzer Krankheit an Krebs verstorben war.

Dankbarkeit für die Familie in schwierigen Zeiten

„Wir werden in Familien reingeboren und kreieren unsere eigenen“, begann sie ihren Beitrag. „Mit der Zeit bin ich immer mehr dankbar für diese Mikrokosmen des Lebens, die um mich herum tanzen und mich jeden Tag etwas lehren“, fuhr sie fort und gab damit Einblick in ihre intensiven Gedanken über das Leben. Besonders ihren 93-jährigen Vater Silvio Ciccone würdigte sie in diesen schweren Zeiten: „Ich habe ihn weinen sehen auf dem Friedhof, als wir meinen Bruder beerdigten – direkt nachdem er seine Frau verloren hatte“, erinnerte sich Madonna. „Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde.“

Es ist die Familie, die in solchen schwierigen Zeiten Rückhalt bietet. Madonna scheint mehr denn je für ihre Familie dankbar zu sein. „Die Zeit mit ihm und all meinen Kindern an Thanksgiving zu verbringen, war Medizin für die Seele“, stellte sie am Ende ihres Beitrags klar.