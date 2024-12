Heidi Klum und die Hiltons funkeln in den schönsten Weihnachtslooks

Die Weihnachtszeit ist bekannt für Glanz und Glamour – und wer könnte das besser verkörpern als Heidi Klum und die Hilton-Familie? Bei der glamourösen Weihnachtsfeier der Hiltons zog das Supermodel mit ihrem festlichen Look alle Blicke auf sich und sorgte mit einem XXL-Beinschlitz für Aufsehen.

Es weihnachtet sehr – auch bei den Promis. Egal wo man hinschaut, die Stars glänzen in festlichen Looks. So auch Heidi Klum – sie zeigt uns wieder einmal, wie wir uns an Weihnachten kleiden müssen, um alle Blicke auf uns zu ziehen. Bei der Christmas-Party der Hiltons begeisterte die 51-Jährige in einem heißen Glitzerkleid, das viel Haut zeigte.

Heidi Klum begeistert im heißen Glamour-Look

Weihnachten kann für Heidi Klum nicht glamourös genug sein. Die 51-Jährige überraschte bei der Christmas-Party der Hilton-Familie in einem funkelnden Glitzerkleid mit extra-hohem Beinschlitz. Kombiniert mit einer schwarzen Feder-Stola und Plateau-High-Heels präsentierte sich die GNTM-Chefin von ihrer besten Seite. Auf Instagram teilte sie den besonderen Moment mit ihren Fans: „Fünf Blondinen … das ist heiß“, schrieb sie unter ein Foto, auf dem sie neben Kathy Hilton und deren Töchtern Paris und Nicky posiert.

Funkelnder Familienauftritt

Doch nicht nur Heidi Klum wusste an diesem Abend zu glänzen. Auch die Hiltons zeigten, wie glamourös Weihnachten sein kann. Paris Hilton bezauberte in einem hellblauen Glitzerkleid, während ihre Mutter Kathy in derselben Robe in festlichem Rot strahlte. Nicky Hilton rundete den funkelnden Familienauftritt mit einem Paillettenkleid in Rot ab.

Der Trend der Saison: Glitzer, Glanz und Eleganz

Eines ist klar: Weihnachten wird dieses Jahr glitzernd! Pailletten und funkelnde Stoffe dominieren die festliche Mode und machen jedes Outfit zum Hingucker. Egal ob gemütliches Familienessen oder elegante X-mas-Party, Stars wie Heidi Klum und die Hiltons zeigen uns, wie man mit dem Weihnachtsbaum um die Wette strahlt.

Wer auf der Suche nach einem Wow-Effekt ist, sollte auf Glitzer und einen Hauch von Extravaganz setzen.