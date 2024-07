Statt echter Frauen: Mango erstellt Models per KI

Die spanische Modekette Mango nutzt in ihrer aktuellen Kampagne für die Teenie-Linie „Sunset Dream“ vollständig künstliche Intelligenz (KI), um die Models zu generieren. Damit stellt das Unternehmen einen neuen Trend vor, der die Modewelt verändern könnte.

Echte Models? Nicht mehr bei Mango. Die Modekette setzt nun auf Künstliche Intelligenz bei der Erstellung der Frauen, die ihre Mode tragen. Für Jordi Alex Moreno, Direktor für Informationssysteme und Technologie bei Mango, bietet KI großes Potenzial: „Künstliche Intelligenz ist eine technologische Revolution, die großartige Möglichkeiten bietet“ Er betont, dass Technologie uns entweder menschlicher machen kann oder das Gegenteil bewirkt. In der aktuellen Kampagne sind lediglich die Kleidungsstücke real, die einzeln fotografiert und dann von der KI auf die computergenerierten Models platziert werden.

Ingo Nolden, Leiter der Modelagentur Iconic Talent Management in Berlin, sieht in der Nutzung von KI in der Modebranche sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten. Er weist darauf hin, dass diese Entwicklung die Branche grundlegend verändern könnte, auch wenn die Umsetzung von bewegten Bildern mit KI derzeit noch schwierig ist. „Können Sie sich eine Fashion Show oder Veranstaltungen vorstellen, wo nicht echte Menschen, sondern KI-generierte Imitationen über den roten Teppich und den Catwalk laufen?“, fragt Nolden.

Einsatz von KI bei Mango

Mango setzt bereits seit 2018 auf künstliche Intelligenz und hat in diesem Zeitraum mehr als 15 verschiedene KI-Plattformen entwickelt. Diese kommen in Bereichen wie der Preisgestaltung, Personalisierung und im Kundenservice zum Einsatz. Zusätzlich hat Mango Anfang des Jahres eine virtuelle Boutique auf der Online-Spielplattform Roblox eröffnet. Dort können Nutzer digitale Versionen der Mango-Teen-Kleidung für ihre Avatare erwerben.