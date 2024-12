Taylor Swift wird 35: Gerüchte über neues Kapitel nach Eras Tour

An ihr führt schon lange kein Weg mehr vorbei: Taylor Swift. Heute feiert die erfolgreichste Sängerin aller Zeiten ihren 35. Geburtstag. Ihre rekordbrechende Eras Tour ist gerade zu Ende gegangen, doch die Frage bleibt: Wie geht es jetzt für sie weiter? Gerüchte gibt es genug...

Taylor Swift feiert heute ihren 35. Geburtstag und blickt schon jetzt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück. Mit ihren 35 Jahren gehört sie bereits zu den einflussreichsten Frauen der Welt – und das nicht nur in der Musikindustrie. Forbes kürte sie sogar zu einer der fünf mächtigsten Frauen weltweit. Ihre Erfolge als Sängerin, Songwriterin und Unternehmerin haben sie zu einer globalen Ikone gemacht, deren Einfluss weit über die Popkultur hinausreicht.

Taylor Swift in ihrer Post-Eras-Ära

Ihre Eras Tour ist nun endgültig vorbei - Taylor Swift ist offiziell in ihrer Post-Eras-Ära angekommen. Zwei Jahre lang war die Sängerin unterwegs und stand dabei unglaubliche 149-mal auf der Bühne. Kein Wunder, dass sich die ‚Shake It Off‘-Interpretin jetzt erst einmal eine wohlverdiente Pause gönnen möchte. Doch was hat die 35-Jährige nach ihrer Auszeit geplant? Uns sind einige spannende Gerüchte zu Ohren gekommen.

Taylor Swift: Verliebt, Verlobt, Verheiratet?

Taylors Partner, Travis Kelce, hat nach der Eras Tour noch anderthalb Monate NFL-Saison vor sich. Fans erwarten, dass Taylor einige seiner Spiele verfolgen wird – und falls die Chiefs es bis zum Super Bowl schaffen, könnte sie ihn sogar dorthin begleiten. Doch eines dürfte in nächster Zeit wirklich spannend werden: Geht das Paar bald den nächsten Schritt? Insider sind sich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist.

Eine Quelle sagte kürzlich gegenüber US Weekly, dass die beiden ihre gemeinsame Zukunft ernst nehmen: „Taylor ist bereit für den nächsten Abschnitt ihres Lebens. Sie weiß, dass es etwas ganz Besonderes sein wird. Sie hat deutlich gemacht, wie sehr sie sich darauf freut, nach ihrer Tour sesshaft zu werden. Sie sind auf derselben Seite.“ Ein weiterer Insider bestätigt diese Gerüchte: „Sie sehen die Ehe als etwas, das sie eher früher als später wollen, und sie wünschen sich beide Kinder. Taylor war schon immer von der Idee begeistert, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie hatte nur bisher noch nicht den Richtigen gefunden.“

Kommt bald ein neues ‚Taylors Version‘-Album?

Wie Taylor bereits im Dezember 2023 ankündigte, könnte sie nächstes Jahr ihr Album Reputation (Taylor’s Version) veröffentlichen – auf das ihre Fans bereits sehnsüchtig warten. Bei den Grammys am 2. Februar wird die Sängerin wahrscheinlich ebenfalls dabei sein, vor allem, weil ihr Album 'The Tortured Poets Department: mit großer Wahrscheinlichkeit nominiert wird.

Die Gerüchteküche brodelt auch in Bezug auf eine mögliche Dokumentation über die Eras Tour. Es gibt jedoch auch Fans, die daran zweifeln, da das Video zu ‚I Can Do It With a Broken Heart‘ im Wesentlichen bereits eine Mini-Doku mit Tour-Material war. Wir dürfen gespannt sein, wie es mit dem größten Popstar aller Zeiten weitergeht – langweilig wird es sicher nicht.