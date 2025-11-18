Arbeiter (34) stürzte auf Stahlrohre in Baugrube: schwer verletzt

Alles zu oe24VIP
Wien-Meidling

18.11.25, 14:36
Wien. Zu dem Unglück kam es am Dienstagvormittag in der Köglergasse, in der Nähe des Traumazentrums Wien-Meidling.

Ein Arbeiter (34) stürzte gegen 11.30 Uhr mehrere Meter tief auf Stahlrohre in einer Baugrube und zog sich dabei schwere
Verletzungen am Bein sowie im Becken- und Schulterbereich zu. Daraufhin wurde sofort die Wiener Berufsrettung alarmiert. "Der Patient wurde notfallmedizinisch versorgt und medikamentös behandelt, in der Vakuummatratze stabilisiert und anschließend in die Rettungswanne gelegt", so die Wiener Berufsrettung in einer Aussendung.

In der Zwischenzeit bereiteten Höhenretter der Berufsfeuerwehr die technische Rettung aus der Grube vor. Dafür wurde der Baustellenkran zu Hilfe genommen und der Verletzte unter medizinischer Überwachung eines Notfallsanitäters der Seiltechnik-Einsatzgruppe aus der Grube gehoben. Anschließend brachte das Rettungsteam den 34-Jährigen in den Schockraum einer Klinik.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

