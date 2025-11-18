Franzose wollte Zeche in Wiener Luxushotel prellen

Der Zechpreller flog in einem noblen Hotelrestaurant auf: Er soll mehrfach Zechbetrug begangen haben.

Wien. Ein Mitarbeiter eines Hotels in der Wiener Innenstadt schlug am Montagabend gegen 21 Uhr Alarm, nachdem ein Gast seine Rechnung nicht begleichen konnte.

Der 35-jährige Franzose ließ es sich zunächst in dem Luxushotel gut gehen und genoss ein üppiges Mahl. Als dann die Rechnung kam, konnte er diese nicht bezahlen und wollte die offene Restaurantrechnung auf ein Zimmer schreiben lassen, das er gar nicht bezogen hatte. Ein Hotelangestellter rief daraufhin sofort die Polizei.

"Polizisten der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage nahmen den 35-Jährigen fest", so die Polizei in einer Aussendung. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Franzose bereits mehrfach im Verdacht steht, Zechbetrug begangen zu haben. Aufgrund dieser Vorfälle wurde von einer Gewerbsmäßigkeit ausgegangen.