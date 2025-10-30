Böller in Wiener Park abgefeuert - Streit eskalierte

Ein Streit zwischen Jugendlichen und drei Erwachsenen eskalierte völlig und endete mit mehreren Anzeigen.

Wien. Nachdem Jugendliche am Mittwochabend in einem Park in der Herchenhahngasse im 21. Gemeindebezirk Böller abgefeuert hatten, eskalierte ein Streit zwischen den Burschen und drei Erwachsenen völlig. Die auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordenen Polizisten versuchten, die aufgebrachten Erwachsenen und Teenies zu beruhigen und eine Sachverhaltsklärung durchzuführen.

Doch ein 35-jähriger Deutscher drehte völlig durch und äußerte nationalsozialistische Parolen in Richtung der Jugendlichen. Anschließend versetzte er einem Beamten einen Ellbogenschlag und verletzte ihn dabei. Er wurde festgenommen. "Trotz der anwesenden Beamten kam es zu erneuten Pöbeleien und Beschimpfungen, sodass weitere Kräfte zur Unterstützung hinzugezogen werden mussten, um die streitenden Personen zu trennen", so die Polizei.

Zwei der anwesenden 14-Jährigen sollen an der Rauferei beteiligt gewesen sein, sie wurden angezeigt. Ebenso erging es dem 35-Jährigen und seinen beiden Begleitern (28 und 36).