Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Böller in Wiener Park abgefeuert - Streit eskalierte
© GettyImages J2R (SYMBOLFOTO)

Polizeieinsatz

Böller in Wiener Park abgefeuert - Streit eskalierte

30.10.25, 13:15 | Aktualisiert: 30.10.25, 14:22
Teilen

Ein Streit zwischen Jugendlichen und drei Erwachsenen eskalierte völlig und endete mit mehreren Anzeigen.

Wien. Nachdem Jugendliche am Mittwochabend in einem Park in der Herchenhahngasse im 21. Gemeindebezirk Böller abgefeuert hatten, eskalierte ein Streit zwischen den Burschen und drei Erwachsenen völlig. Die auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordenen Polizisten versuchten, die aufgebrachten Erwachsenen und Teenies zu beruhigen und eine Sachverhaltsklärung durchzuführen.

Doch ein 35-jähriger Deutscher drehte völlig durch und äußerte nationalsozialistische Parolen in Richtung der Jugendlichen. Anschließend versetzte er einem Beamten einen Ellbogenschlag und verletzte ihn dabei. Er wurde festgenommen. "Trotz der anwesenden Beamten kam es zu erneuten Pöbeleien und Beschimpfungen, sodass weitere Kräfte zur Unterstützung hinzugezogen werden mussten, um die streitenden Personen zu trennen", so die Polizei.

Zwei der anwesenden 14-Jährigen sollen an der Rauferei beteiligt gewesen sein, sie wurden angezeigt. Ebenso erging es dem 35-Jährigen und seinen beiden Begleitern (28 und 36).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden