Hirsch im Pool Tirol
© ZOOM.TIROL

Tier-Rettung

120 Kilo-Hirsch landete in Swimming-Pool

10.10.25, 09:55
Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehren Eben am Achensee zu einer nicht alltäglichen Tierrettung alarmiert. 

Eine Anwohnerin aus Eben hatte bereits in der Nacht ungewöhnliche Geräusche in ihrem Garten gehört und vermutete zunächst einen Marder oder ein ähnliches Tier.
Am Morgen entdeckte sie schließlich die Ursache des nächtlichen Lärms.

Hirsch im Pool Tirol
© ZOOM TIROL

Hirsch im Pool Tirol
© ZOOM.TIROL

Hirsch im Pool Tirol
© ZOOM.TIROL

Hirsch im Pool Tirol
© ZOOM TIROL

Ein rund 120 Kilogramm schwerer Hirsch war in ihren etwa 120 Zentimeter tief gefüllten Swimmingpool gefallen. und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Feuerwehr Eben am Achensee rückte umgehend zur Einsatzstelle aus und verständigte gleichzeitig einen Tierarzt. Nach der Betäubung des Hirsches konnte dieser mit vereinten Kräften der Feuerwehrkameraden und unter Einsatz einfacher Hilfsmittel behutsam aus dem Pool geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Anhänger in den nahegelegenen Wald gebracht.

Noch leicht benommen von der Betäubung wurde der Waldbewohner wieder in die Freiheit entlassen. Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet.

