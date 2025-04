2 verletzte Teenies bei irrer E-Scooter-Challenge

Vom Spielplatz ins Spital hieß es für zwei 15-Jährige im Bezirk Braunau, die eine haarsträubende wie gefährliche Challenge - die auf YouTube und TikTok umgeht - aufgriffen, nämlich ein Spielplatzkarussell mit dem Moped - oder in ihrem Fall: mit einem E-Scooter - anzutreiben.

OÖ. So verrückt kann eine Challenge vor allem im Fail-Bereich - wo Sport- und Stunt-Videos hochgeladen werden, die sich dadurch auszeichnen, dass die Hauptdarsteller scheitern - gar nicht sein, dass sich nicht doch ein Nachahmer findet, der sich dann wirklich weh tut. Hier ein Screenshot eines Originals, das auf YouTube und TikTok viral geht:

Wenn das Karussel einen Zustieg hat, fliegt man natürlich raus - wobei man sich ernsthaft verletzten kann. © youTube ×

Wie man sieht, beschleunigen die Jungs mit PS-Kraft ihres Mopeds und des Hinterreifens das Baby-Ringelspiel, sodass dem Piloten in der Mitte (der wenigstens einen Helm aufhat) durch die gesteigerte Rotation so richtig schwindelig und schlecht werden dürfte. So richtig gefährlich wird's, wenn man rausfliegt, wie auf anderen Videos im Netz zu sehen ist: Prellungen, Brüche, Gehirnerschütterung, wenn es besonders blöd hergeht, landet man auf der Intensivstation - und es werden sich noch immer welche finden, die lachen und die Sache nachmachen.

In Altheim im Bezirk Braunau versuchten Montagabend mehrere Jugendliche gegen 20.00 Uhr, ein Drehkarussell auf einem Spielplatz mit einem E-Scooter anzutreiben. Der Plan bzw. die geplante Spaß-Challenge ging allerdings ziemlich in die Hose: Zwei der Jugendlichen, ein Mädchen und ein Bursche im Alter von 15 Jahren, zogen sich dabei mittelschwere Verletzungen im Bereich des Gesichts und an den Händen zu. Der von der Spielplatz-Clique alarmierte Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus nach Braunau. Die weiteren Teenager der Freundesgruppe, die bei dem Vorfall dabei waren, blieben unverletzt. Dass der oder die Handy-Aufnahmen ins Netz gelangt sind, ist...

...leider möglich.