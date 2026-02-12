Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten.
© Feuerwehr Bad Goisern

Gerettet

25-Jähriger entdeckte Verletzten (62) im Bach

12.02.26, 10:05 | Aktualisiert: 12.02.26, 11:21
Teilen

Der junge Mann rettete dem 62-Jährigen vermutlich das Leben: Er hörte Hilferufe und schlug sofort Alarm.

. Zu den dramatischen Szenen kam es am Mittwochabend in Bad Goisern. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war gegen 22 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er im Bereich Höllgraben plötzlich Hilferufe hörte.

Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten.

Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten. 

© Feuerwehr Bad Goisern

Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten.

Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten. 

© Feuerwehr Bad Goisern

Der junge Mann folgte den Geräuschen und entdeckte schließlich einen 62-Jährigen, der im Bachbett lag. Daraufhin alarmierte er sofort die Einsatzkräfte. Der Feuerwehr gelang es, den unterkühlten und verletzten Mann aus dem eisigen Wasser an Land zu ziehen. Der Verletzte war laut Polizei zuvor gestürzt und in den Bach gefallen. Nach der Erstversorgung wurde der 62-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen