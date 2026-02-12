25-Jähriger entdeckte Verletzten (62) im Bach

Der junge Mann rettete dem 62-Jährigen vermutlich das Leben: Er hörte Hilferufe und schlug sofort Alarm.

OÖ. Zu den dramatischen Szenen kam es am Mittwochabend in Bad Goisern. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war gegen 22 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er im Bereich Höllgraben plötzlich Hilferufe hörte.

Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten. © Feuerwehr Bad Goisern

Alarmierte Feuerwehr rettete Verletzten. © Feuerwehr Bad Goisern

Der junge Mann folgte den Geräuschen und entdeckte schließlich einen 62-Jährigen, der im Bachbett lag. Daraufhin alarmierte er sofort die Einsatzkräfte. Der Feuerwehr gelang es, den unterkühlten und verletzten Mann aus dem eisigen Wasser an Land zu ziehen. Der Verletzte war laut Polizei zuvor gestürzt und in den Bach gefallen. Nach der Erstversorgung wurde der 62-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert.