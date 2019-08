4 Morde in sieben Tagen

Wien. Der Horror begann am 8. Jänner. Erol D. tötete in Amstetten seine Frau (40) vor den Augen der Kinder mit 38 Messerstichen. Was folgen sollte, ist eine unfassbare Serie an Verbrechen, die in der zweiten Augusthälfte ihren bisherigen Höhepunkt fand: vier Morde in nur sieben Tagen. Alle für sich allein betrachtet auf­sehenerregend, jeder vollkommen sinnlos. Eine Hochschwangere wurde ertränkt, eine Pensionistin „aus Versehen“ auf offener Straße erstochen, der angesehene Chef eines Fanklubs von Aus­tria Wien erschlagen, ein Flüchtling vor einem Burgerlokal von einer einheimischen Meute getötet. Passiert in Kärnten, in Tirol, in Niederösterreich, in Wien. Kein Bundesland scheint mehr sicher vor der bestialischen Gewalt.

Es waren die Morde 32, 33, 34 und 35 in diesem Jahr. Doch hinter der Statistik verbergen sich unvorstellbare Schicksale. Und Hinterbliebene, die um die Opfer trauern. Einziger Trost: Die Gewaltverbrechen sind geklärt, die Mörder werden von der Justiz zur Rechenschaft gezogen. Erol D. steht als Erster kommenden Donnerstag vor Gericht.

Julia H. (31) freute sich so auf ihr viertes Kind