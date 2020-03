KAV-Binder: "Wissen nicht, wie viele tatsächlich infiziert sind"

Zuletzt wurden am Dienstag in Wien drei Fälle bekannt, die im Unternehmen eines schwer erkrankten Wiener Juristen aufgetreten sind. Die Kanzlei hatte alle Mitarbeiter privat bei einem deutschen Institut testen lassen. Die behördlichen Bestätigung-Tests waren am Dienstag noch ausständig. Warum dies nicht bereits zuvor erfolgte, blieb unklar. Derartige Untersuchungen könne "jeder Privatmensch auf private Kosten in Auftrag geben", sagte Anschober. "Wir warten die Bestätigung ab", sagte Michael Binder, der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Dann soll die Frage nach dem Warum geklärt werden.

In einer am Dienstag anberaumten Pressekonferenz zur aktuellen Lage in Sachen Coronavirus betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober, dass Präventivmaßnahmen ergriffen werden müssten und das schwer betroffene Nachbarland Italien unterstützt werden müsse – Nur so könne eine effektive Eindämmung stattfinden. KAV-Direktor Michael Binder gab indes an, dass man nicht wisse, wie viele Personen derzeit tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert wären. Coronavirus-Tests könnten schließlich keine 100 prozentige Trefferquote aufweisen – Eine Infektion ohne jegliche Symptomatik wäre auch denkbar. Die Dunkelziffer der, in Österreich infizierten, schätzt Binder jedoch als sehr gering ein. Jedenfalls können nicht "alle Symptomlosen" getestet werden. Denn der Test "ist weder zu 100 Prozent sensitiv noch spezifisch", das heißt, damit können "nicht alle tatsächlich Erkrankten ganz genau" erkannt werden. Laut Binder sind etwa 98 Prozent der Testergebnisse spezifisch. "Wenn wir ungefiltert Menschen ohne Symptome oder Bezug zu dieser Erkrankung testen, würden wir eine sehr große Anzahl falsch-positiver Ergebnisse haben", erklärte der KAV-Direktor. Das würde sich auf die aktuelle Situation "nicht positiv auswirken". Das betreffe aber nicht nur Österreich, sondern die ganze Welt. "Es ist nicht ratsam, Personen zu testen, die keine Krankheitssymptome haben", konstatierte Binder.

Anschober betonte, dass es in Österreich bereits "ein stark ausgebautes Testnetz" gibt. Mit den Kapazitäten "muss man vernünftig umgehen und zielorientiert testen", sagte der Gesundheitsminister. In Wien gibt es beispielsweise vier Labore, die Tag und Nacht in einem abgestimmten Stundenplan die Untersuchungen durchführen, ergänzte Binder.

Anschober sagte einmal mehr, dass das System in Österreich "gut funktioniert". "Wir sind das einzige Land in Europa, das derzeit auch einen Großteil der entsprechenden Absonderungsmaßnahmen vor Ort zu Hause durchführt", so der Gesundheitsminister. Der heimische Weg sei auch "sehr klug, weil er Ressourcen spart in den Spitälern, die werden wir noch brauchen", meinte Anschober. Außerdem zeige sich, "dass in den meisten Fällen in Österreich ein sehr entspannter Erkrankungsfall zu beobachten ist". Es gibt nur einen einzigen Fall mit einer schweren Erkrankung. Diese betrifft den Juristen, der vor dem positiven Testergebnis bereits zehn Tage im Krankenhaus als Grippekranker stationär behandelt wurde und derzeit nicht ansprechbar ist.

Neben Anschober nahm auch der Präsident des Obersten Sanitätsrats, Markus Müller, an der Pressekonferenz teil. Er ist Teil des Beratergremiums der Task Force im Gesundheitsministerium und unter anderem für die "Analyse der stetig wachsenden Evidenz, der Erkenntnislage zum SARS-CoV-2" und der gemeinsamen Analyse der Infektions- und Ressourcenlage in Österreich zuständig. "Das Gesundheitssystem ist in einem sehr gutem Zustand", sagte Müller.