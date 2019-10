Listerien-Alarm im Käse! Rückruf bei Hofkäserei Deutschmann

Mehrere Käse-Produkte des Herstellers Hofkäserei Deutschmann GbR sind zurückgerufen worden, da sie nicht zum Verzehr geeignet sind. Im Bio Rohmilch-Camembert 200 g, Bio Rohmilch-Brie 800 g und Roter Bio Rohmilch-Brie 150 g wurde bei Analysen teilweise eine Verunreinigung durch Listeria Monocytogenes festgestellt, informierte die AGES am Mittwoch.



Diese Produkte werden ausschließlich in der Feinkost der Handelsfirmen Billa, Merkur, Adeg und Sutterlüty vertrieben. Betroffen sind: Bio Camembert 200 g, Chargennummern 100919 (MHD 05.11.2019), 090919 (MHD 01.11.2019, 04.11.2019), 130919 (MHD 08.11.2019), 140919 (MHD 09.11.2019), 060919 (MHD 23.10.2019, 1.11.2019); Bio Brie 800 g, Chargennummer 100919 (MHD 05.11.2019, 08.11.2019); Roter Bio-Brie 150 g, Chargennummer 230819 (MHD 30.11.2019, 31.11.2019). Den Kaufpreis bekommen die Kunden in allen Filialen auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.