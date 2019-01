Peter Westenthaler ist ein freier Mann

Peter Westenthaler ist wieder ein freier Mann. Am Donnerstag wurde dem 51-Jährigen in der Justizanstalt Wien-Simmering die elektronische Fußfessel abgenommen. Diese trug Westenthaler - wie exklusiv berichtet - seit 27. Dezember 2018. Davor saß er vier Monate seiner Haftstrafe in Simmering ab. Auf Facebook zeigte sich der Ex-Politiker überglücklich. Um 8:15 Uhr postete er ein Foto mit einem fliegenden Adler mit dem Zusatz "Freiheit". Zudem kündigt Westenthaler sein erstes Interview in Freiheit an - heute bei Fellner Live auf oe24.TV.

Schon während seiner Haft hatte er täglich Ausgang, konnte so seinen Job als Verlagsleiter des Magazins Alles roger? ausüben.

Tagebuch

Vor Antritt seiner Strafe sagte er aber in einem oe24.TV-Interview im März 2018: "Vielleicht hat der Gefängnisaufenthalt auch den Nutzen, über mein Verfahren ein Buch zu schreiben", meinte er. Und: "Ich habe noch so viele Hinweise, Dokumente und Notizen zu dem Skandalurteil, das könnte eine gute Mischung für ein Enthüllungsbuch sein." Er wolle in der Haft Tagebuch führen, so Westenthaler damals.