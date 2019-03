"Tatort"-Kommissarin rechnet mit Rechtspopulisten ab

Wien. Dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel gab die Tatort-Kommissarin ein langes In­terview, in dem sie mit der (österreichischen) Politik abrechnet. Die größte Gefahr sieht Neuhauser von rechts kommen: „Ich glaube, je mehr die Menschen haben, desto größer ist die Angst, es wieder zu ver­lieren.“ Angst hätten viele Menschen „durch die Dau­erbeschallung durch bestimmte politische Kreise“.

Der EU wirft Neuhauser vor, zu wenig gegen das Wiedererstarken des Nationalismus zu tun, weil sie für die Menschen nicht genug Aufstiegschancen schaffe: „Die Reaktion ist, dass viele Menschen sich abschotten und wieder ein Nationalbewusstsein entwickeln, in dem Glauben, dass es nur so funktioniert. Sie denken, man muss nur einen Zaun hochziehen und schauen, dass ­innerhalb der eigenen vier Wände alles in Ordnung ist, und schon ist alles gut. Das wird uns so was von auf den Kopf fallen!“

Den Hass im Internet sieht Neuhauser ebenfalls als problematisch an: „Man plärrt sich nur noch die eigene Meinung zu (…), anstatt gemeinsam über ein Problem zu sprechen.“