gerlitzen ossiacher see paragleiter
© Flug von der Gerlitzen zum Ossiacher See (gerlitzenparagliding.com, Archivbild)

Abgestürzt

Abgängiger Paragleiter tot in Kärnten aufgefunden

27.10.25, 13:22
Teilen

Seit dem Nachmittag des Nationalfeiertags lief am Ossiacher See eine großangelegte Suchaktion nach einem Paragleiter, der auf der Gerlitzen gestartet war und danach verschwunden war.

Ktn. Ein 56-jähriger Paragleiter aus Kärnten war am Sonntag auf der Gerlitzen Alpe gestartet. „Doch seit 14 Uhr gilt der Sportler als vermisst“, gaben die Behörden bekannt. Mit großem Aufwand wurde nach dem Abgängigen gesucht - von der Polizei, von Bergrettern, da der Gleitschirmflieger im unwegsamen Gelände vermutet wurde, als auch per Hubschrauber.

Vom Piloten fehlte bis in die Abendstunden jede Spur, nur sein Paragleitschim wurde gefunden. Wegen der einbrechenden Dunkelheit musste die Suchaktion nach dem 56-Jährigen schließlich unterbrochen werden. 

Montagvormittag rückten die Einsatzkräfte dann erneut aus. Im teils sehr steilen und unwegsamen Gelände auf rund 1.100 Meter Seehöhe wurde die Suche fortgesetzt. Schließlich wurde der Verunglückte in der Nähe jener Stelle, wo tags davor schon sein Flugsportgerät entdeckt worden war, tot aufgefunden.

