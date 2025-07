Alko-Lenker raste Polizei davon: Unfall stoppte ihn

Der junge Lenker war ohne Führerschein mit nicht zugelassenen Auto unterwegs.

Ein betrunkener Autolenker hat sich in der Nacht auf Montag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Klagenfurt geliefert. Dabei beschleunigte der 25-Jährige sein Auto auf mehr als 130 Kilometer pro Stunde. Erst ein Unfall stoppte den Alko-Fahrer, der ohne Führerschein in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs war.

Gegen 1.15 Uhr wollten Beamte der Verkehrspolizei am Südring in Klagenfurt einen Pkw anhalten. Der Lenker aus Kroatien raste jedoch davon, überfuhr eine rote Ampel und war in einer verwinkelten Gasse, in der eine 30-km/h-Beschränkung gilt, mehr als 100 km/h zu schnell unterwegs. An einer Kreuzung verlor der 25-Jährige schließlich die Kontrolle über das Auto, es blieb nach einer 180-Grad-Drehung auf einer Grünfläche stehen.

Cannabis und Kokain im Auto

Wegen der hohen Geschwindigkeit wurde eine vorläufige Fahrzeugbeschlagnahme angeordnet. Ein Test ergab eine leichte Alkoholisierung. Beim Beifahrer, einem 35-jährigen Mann aus Wien, wurden geringe Mengen an Cannabis und Kokain sichergestellt. Beide wurden angezeigt.