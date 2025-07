Alkolenker, Baum, Gegenfahrbahn: 3 Tödliche Unfälle in der Nacht

In Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark kam es gleich zu drei tödlichen Autounfällen.

Burgenland: Alkolenker

Ein Pkw-Zusammenstoß auf der B50 in Oslip (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am späten Freitagabend ein Menschenleben gefordert. Die Einsatzkräfte wurden laut Landessicherheitszentrale Burgenland kurz vor 22.00 Uhr alarmiert. Ein Alkolenker (25) aus Linz soll nach Polizeiangaben mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw eines Iraners kollidiert sein. Der 44-Jährige wurde eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen. Der andere Lenker erlitt leichte Blessuren.

Steiermark: In Baum gekracht

Ein 21-jähriger Steirer ist in der Nacht auf Samstag in Ehrenschachen in der Gemeinde Friedberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und ums Leben gekommen. Wann genau der Unfall passierte, ist unklar. Ein Passant entdeckte den Baum, der durch die Kollision in etwa drei Metern Höhe abgerissen und auf die Straße gefallen war, gegen 4.00 Uhr. Erst später fand er das Unfallwrack im Wald. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Niederösterreich: In Straßengraben geraten

Ein Wiener ist am späten Freitagabend bei einem Unfall in Engabrunn (Bezirk Krems-Land) gestorben. Der 59-Jährige war auf der Kamptal Straße (B34) unterwegs gewesen und kurz vor 22.00 Uhr mit seinem Pkw über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geraten, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung. Nach rund 60 Metern kam der Wagen zum Stillstand. Für den Mann aus Wien-Donaustadt kam jede Hilfe zu spät.