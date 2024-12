All-Felix provoziert mit "Mohrenkopf"-Posting

Einmal mehr sorgt ein Posting von Extremsportler Felix Baumgarntner (55) für Aufregung.

Felix Baumgartner sorgt mit provokanten Postings immer wieder für Aufsehen - so auch dieses Mal. "Hier in der Schweiz gibt es noch Mohrenköpfe, geil!", schreibt der Extremsportler auf Facebook und stößt damit in die Debatte um veraltete Markennamen und deren Verwendung.

Felix Baumgartner, der sich offenbar darüber freut, dass es solche Markennamen vereinzelt noch gibt, erntet dafür zahlreiche Kritik: So schreiben viele User auf sein Posting, dass sie nichts von seiner Provokation halten. "Wie kann man nur so hart abdriften", schreibt ein User. "Selbst das Fremdschämen stößt bei manchen Personen an harte Grenzen", stellt ein anderer fest.

"Ich denke deine Reichweite bei Social Media könntest du besser nutzen", so ein Kommentar. Und: "Wie kleingeistig muss ein Mensch sein, wenn er ein Problem damit hat, ein Wort, das er vielleicht 2-3x im Jahr benutzen will, nicht mehr benutzen soll? Solche Probleme hätte ich auch mal gerne!"

Begriffe wie "Mohrenkopf" gelten als rassistisch. Schwarze Menschen fühlen sich dadurch beleidigt und herabgewürdigt. So ordnet auch der Duden den Begriff als diskriminierend ein. Inzwischen nennt man die Süßigkeit etwa "Schaumkuss".