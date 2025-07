Am Bahnhof: Teenie (18) kletterte auf Zug und erlitt Stromschlag

Den beiden Kumpels dürfte beim Warten auf einen Zug langweilig geworden sein.

Vbg. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag während des Wartens auf einen Zug am Bahnhof in Frastanz in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) auf einen abgestellten Waggon geklettert.

Dabei geriet Jüngere in die Oberleitung und erlitt einen starken Stromschlag. Der Junge stürzte daraufhin vom Waggon auf den Boden. Der 18-Jährige wurde nach der Erstversorgung schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in eine Spezialklinik nach Deutschland geflogen.

Immer wieder kommt es in Österreich zu solchen Unfällen mit Teenies, die auf Waggons klettern und in die Oberleitung geraten.