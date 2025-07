Ehemann (63) attackierte seine Frau - Polizisten mussten ihn wecken

Dann ging er noch auf die Polizisten los.

Ein betrunkener 63-Jähriger hat Freitagabend in Wien-Landstraße seine Ehefrau in der eigenen Wohnung angegriffen. Die 53-jährige Frau alarmierte gegen 19.30 Uhr die Polizei, die sie dann aufgelöst in der Wohnung eines Mehrparteienhauses angetroffen hat. Der augenscheinlich alkoholisierte Mann musste zunächst durch die Beamten geweckt werden. Gegen den Österreicher wurde schließlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Der Tatverdächte war bereits in der Vergangenheit aufgefallen - ein behördliches Waffenverbot wurde über ihn verhängt. Laut Aussagen des Opfers gegenüber der Polizei soll er ihr gegenüber noch nie gewalttätig geworden sein. Als die Beamten den Betrunkenen für eine Vernehmung in die nächste Inspektion bringen wollten, wurde dieser plötzlich aggressiv.

Österreicher ging dann auf die Polizisten los

Der Mann attackierte die Beamten und bedrohte sie mehrmals. Daraufhin wurde der 63-Jährige vorläufig festgenommen. Zwei Beamte wurden im Zuge der Festnahme verletzt und konnten danach ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Ehemann auf freiem Fuß angezeigt.

( S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wiens bietet persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 - Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 - Opfer-Notruf: 0800 112 112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 - Männerberatungsstelle 01/603 28 28)