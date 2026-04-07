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Großeinsatz: Polizei, Feuerwehr, Rettung und Hubschrauber vor Ort.
© BFKDO GMÜND

Großeinsatz

Auto landete in Fluss: Lenker (43) gerettet

07.04.26, 10:47
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Der Autofahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er per Heli ins Krankenhaus geflogen werden musste.

. Ein Pkw ist am Montagabend im Raum Gmünd in Niederösterreich von der L62 abgekommen und in der Lainsitz gelandet. Der 43-jährige Autofahrer wurde von Passanten und einem Polizisten aus dem untergehenden Pkw befreit und ans Ufer gebracht, berichtete die Exekutive am Dienstag. "Christophorus 15" flog den schwer verletzten Waldviertler in das Universitätsklinikum Linz.

Großeinsatz: Polizei, Feuerwehr, Rettung und Hubschrauber vor Ort.

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© BFKDO GMÜND

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© BFKDO GMÜND

Lenker reanimiert

Im Einsatz waren 47 Feuerwehrleute, angefordert wurden auch Mitglieder der Tauchgruppe Nord des Landeskommandos. Das Bezirkskommando Gmünd strich in einer Aussendung besonders die Courage der Ersthelfer hervor. "Sie sprangen unmittelbar nach dem Unfall in die eiskalte Lainsitz und konnten den Lenker aus dem sinkenden Fahrzeug retten und ans Ufer bringen."

Der 43-Jährige wurde in der Folge reanimiert. Der Unfall-Pkw wurde indes mittels Seilwinde ans Ufer gezogen und mit einem Kran geborgen.

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