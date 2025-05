Bankomatsprenger von Gmunden in Bayern gefasst!

Nach einer wilden Verfolgungsjagd konnten offenbar drei jener Bankomatsprenger in Bayern verhaftet werden, die in Gmunden eine Filiale und ihren Fluchtwagen in die Luft gesprengt. Darauf crashten sie eine Maturanten-Party und raubten ihnen einen SUV.

© D. Scharinger × OÖ, Bayern. Aus Polizeikreisen bestätigt wurde oe24 die Meldung, dass drei der verdächtigen Holländer nordafrikanischer Abstammung, die am Freitag im Salzkammergut einen Geldausgabeautomaten gesprengt und dabei zu viel Sprengstoff erwischt hatten, in Marktl in Bayern auf einem Erdwall an einem Kreisverkehr geschnappt wurden. Sie haben sich dort nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei spektakulär eingebaut. Bankomatsprenger fackeln Fluchtauto ab

Bankomatsprenger crashten Maturafeier: Schülerin (18) schildert Drama

Nach Bankomatsprengung: Täter crashten Maturafeier und raubten Auto Mehr in Kürze