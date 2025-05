Bankomatsprenger fackeln Fluchtauto ab

Der bei einer Maturafeier gestohlene VW wurde in einem Waldstück abgefackelt.

Eigentlich wollten die Maturanten des BG/BRG Gmunden in der Nacht auf Freitag einen lustigen Abend verbringen. Sie hatten bereits als "Maturastreich" die Schule durcheinandergebracht, doch dann wurden die Feiernden am Parkplatz vor der Schule von den Bankomat-Sprengern heimgesucht. Diese hatten zuvor im Einkaufszentrum SEP, nur wenige hundert Meter entfernt, einen Bankomat in die Luft gejagt.

Dabei wurde ihr Fluchtauto, ein Audi S6, schwer beschädigt. Eine Weiterfahrt war unmöglich. Minuten später liefen die Männer auf die Maturanten zu. "Sie versuchten, offene Autos zu finden. Dann machten sie sich über drei Mädchen, die in einem Pkw lagen, her", so eine Zeugin (18)."Sie wollten den Autoschlüssel haben." Da sie diesen aber nicht finden konnten, hatten sie es bei anderen Maturanten, die in einem Einkaufswagen saßen, versucht. "Sie sprühten den Jungs etwas in die Augen und drohten ihnen mit einem Messer", erzählt die Zeugin.

Auto in Wald abgefackelt

Schließlich konnten sie den grauen VW-Tiguan eines 18-Jährigen klauen und ohne Beute mit geklautem holländischem Kennzeichen flüchten. Das geklaute Fluchtauto fackelten die Bankomatsprenger am späten Freitagabend in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Aichkirchen ab.

© laumat/Matthias Lauber ×

© laumat/Matthias Lauber ×

Vier Feuerwehren wurden gegen 22:15 Uhr mit dem Einsatzbegriff "Brand Wald" alarmiert. 27 Kilometer von Gmunden entfernt, fanden die Einsatzkräfte den gestohlenen VW in Vollbrand. Der Wagen brannte vollständig aus.

© laumat/Matthias Lauber ×

© laumat/Matthias Lauber ×

Die Polizei führte eine umfassende Spurensicherung samt aufwändigem Abtransport des Fahrzeuges aus dem Waldstück durch und bittet nun Zeugen, sich umgehend bei einer Polizeidienststelle oder dem Dauerdienst der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes OÖ unter der Nummer 059133/403388 zu melden. Von den vier Tatverdächtigen fehlt weiterhin jede Spur.