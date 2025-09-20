Bauernregel: "Ist Matthäus hell und klar, ..."

Im Bauernkalender spielt der 21. September eine wichtige Rolle.

Seit Jahrhunderten verlassen sich Landwirte auf Bauernregeln, um aus Wetterbeobachtungen Rückschlüsse auf die kommenden Wochen und Monate zu ziehen. Eine besondere Bedeutung hat dabei der 21. September, der im Kalender als Festtag des heiligen Matthäus (Evangelist) vermerkt ist.

Die wichtigsten Bauernregeln

Eine der bekanntesten Regeln lautet: „Ist Matthäus hell und klar, dann hoffen wir auf ein gutes nächstes Jahr.“

Das bedeutet: Scheint an diesem Tag die Sonne, dürfen Bauern und Gärtner auf eine reiche Ernte im kommenden Jahr hoffen.

Das bedeutet: Scheint an diesem Tag die Sonne, dürfen Bauern und Gärtner auf eine reiche Ernte im kommenden Jahr hoffen. Ein weiterer Spruch sagt:„ Wenn Matthäus weint, viel Regen noch vor Weihnachten erscheint.“

Regen am 21. September deutet also auf einen nassen Herbst hin.

Regen am 21. September deutet also auf einen nassen Herbst hin. Auch die Temperaturen spielen eine Rolle: „Matthäus stellt die Weichen, wie die vier Wochen schleichen.“

Das heißt: So wie das Wetter heute ist, so soll es sich im Schnitt bis Mitte Oktober fortsetzen.

Ob die alten Regeln noch stimmen, ist umstritten – moderne Meteorologen stützen sich lieber auf Satellitendaten und Prognosemodelle.

So wird das Wetter an St. Matthäus

Die wenigen Dunst- und Nebelfelder lichten sich rasch. Bis zum Nachmittag gibt es dann verbreitet viel Sonne und nur wenige Wolken, bis ganz im Westen erste stärkere Wolkenfelder auftauchen. Der Wind bläst in den Föhnstrichen im Westen lebhaft aus Süd, im Osten kommt er mäßig bis lebhaft aus Südost. Ansonsten ist es weitgehend schwachwindig. Frühtemperaturen 8 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 31 Grad.