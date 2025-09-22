Bauernregel zum Herbstbeginn: "Ist Sankt Mauritius klar, ..."

Heute beginnt der astronomische Herbst

Heute stehen Sonne und Erde in besonderer Position. Tag und Nacht sind gleich lang, danach werden die Tage spürbar kürzer. Seit Jahrhunderten haben Bauern in Mitteleuropa diesen Zeitpunkt genau beobachtet – und daraus Regeln und Sprüche für Ernte, Wetter und Winter gedeutet.

Der 22. September markiert in der Regel den astronomischen Herbstbeginn. Früher war dieser Zeitpunkt eng mit dem Ende der Erntezeit verbunden. Viele Bauernregeln verknüpfen den Tag mit Hinweisen auf den kommenden Winter oder die verbleibenden Wochen der Feldarbeit.

Wichtige Bauernregeln

„Ist Sankt Mauritius klar, folgt ein gelinder Winter, das ist wahr. “

„Scheint die Herbstsonne hell am Tag der Tagundnachtgleiche, bringt der Winter wenig Schnee.“

„Fällt um den 22. September Regen, wird es einen nassen Herbst geben.“

„Wie das Wetter am 22. September, so soll es den ganzen Oktober bleiben.“

Solche Regeln entstanden aus jahrhundertelanger Beobachtung. Auch wenn sie wissenschaftlich nicht immer belegbar sind, spiegeln sie die Erfahrung von Generationen wider.

So wird das Wetter

Eine Kaltfront erfasst den Westen des Landes und zieht nur langsam ostwärts. Damit überwiegen tagsüber von Vorarlberg bis Osttirol und dem Waldviertel dichte Wolken und Regen. Ganz im Osten und Südosten bleibt es lange sonnig und Wolken und Regen machen sich erst spätestens in der Nacht auf Dienstag bemerkbar. Der Wind weht vor allem von Unterkärnten über die Steiermark bis ins östliche Flachland mäßig aus Süd. Frühtemperaturen 10 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 15 bis 28 Grad.